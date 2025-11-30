«Единая Россия» провела социологические замеры среди 30 потенциальных кандидатов, которые могут войти в «пятерку» партийного списка на выборах в Госдуму 2026 года, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП). В числе претендентов рассматривается в том числе председатель ЕР, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Вполне реальный сценарий»

Состав «пятерки» пока обсуждается лишь предварительно, отметил один из собеседников издания. Окончательная версия списка утверждается перед предвыборным съездом, уточняют источники.

Назначение Медведева «первым номером» партийного списка — одна из рабочих версий, отмечает РБК. Как указывает издание, индекс доверия политика, по данным ВЦИОМ, колеблется от —10 до 6. По этому показателю Медведев уступает президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно ноябрьскому исследованию, председателю «Единой России» доверяют 28,2%, не доверяют — 47%.

Для сравнения, в 2021 году, когда Медведев не вошел в число кандидатов от партии власти, его индекс доверия был в разы ниже и находился в диапазоне от —39 до —52. Тогда участие политика в партийном списке ЕР могло отнять у партии голоса, отмечал собеседник РБК.

Теперь же у Медведева гораздо больше шансов войти в «пятерку» на грядущих выборах, пишет РБК.

«Это вполне реальный сценарий», — сказал источник издания в «Единой России».

До этого Медведев возглавлял партийный список в 2011 и 2016 годах в качестве главы правительства.

Другие кандидаты

По данным собеседников РБК, в числе кандидатов предварительно также рассматриваются:

министр иностранных дел Сергей Лавров,

официальный представитель МИДа Мария Захарова,

военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный,

полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» и экс-глава парламента ДНР Артем Жога,

начальник главного штаба «Юнармии», экс-участник военной операции на Украине с позывным «Струна» Владислав Головин,

глава Еврейской автономной области Мария Костюк,

замминистра обороны, глава фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева,

хоккеист Александр Овечкин,

директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», работающий над лекарством от рака академик Иван Стилиди.