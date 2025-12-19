Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Об этом говорится на сайте финансового регулятора.



«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — сказано в пресс-релизе регулятора

Банк России отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

В ЦБ уточнили, что последующие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—5,0% в 2026 году.

«Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в сообщении ЦБ.

Какие были прогнозы

Большинство финансовых экспертов, опрошенных ТАСС накануне заседания ЦБ 19 декабря, прогнозировали, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

Основным аргументом для такого осторожного снижения аналитики называли обнадеживающую динамику инфляции. По итогам ноября темпы роста потребительских цен опустились ниже официального прогноза регулятора, а по некоторым еженедельным оценкам даже приблизились к целевым 4% в годовом выражении с учетом сезонности. Дополнительным фактором, способствующим смягчению, стало значительное укрепление рубля, которое оказывает давление на валютные доходы государственного бюджета.

Однако эксперты подчеркивали, что пространство для маневра у ЦБ остается ограниченным из-за сохраняющихся рисков. Ключевым сдерживающим фактором являются по-прежнему повышенные инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса. Эти ожидания были усилены осенним всплеском цен на бензин и овощную продукцию.

В то же время, часть аналитиков допускала и более смелый шаг со стороны ЦБ — снижение сразу на 1 процентный пункт, до 15,5% годовых. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов указывал, что текущая фактическая инфляция складывается «заметно ниже» прогноза регулятора. По его оценке, это создает макроэкономическое пространство для более решительных действий, чем традиционное сокращение на 50 базисных пунктов.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с RTVI высказал мнение, что Центральный банк имеет возможность для более существенного снижения ставки. Он заявил, что 19 декабря регулятор мог бы объявить о сокращении ключевой ставки на 1,5—2 п.п. с уровня в 16,5%.

По словам Гартунга, такое значительное снижение до уровня около 15% дало бы ощутимый экономический эффект. Оно позволило бы «оживить какие-то отрасли» за счёт удешевления кредитов для бизнеса и населения. Кроме того, парламентарий отметил положительный психологический аспект: подобный шаг поднял бы настроение россиянам накануне новогодних праздников.

Последовательное снижение

С 28 октября 2024 года по 6 июня 2025 года ключевая ставка Банка России находилась на историческом максимуме в 21%. Этот период жесткой денежно-кредитной политики был направлен на противодействие инфляционным рискам и укрепление финансовой стабильности. В июне 2025 года регулятор начал цикл ее плавного снижения.

На заседании 24 октября Совет директоров ЦБ снизил ставку с 17% до 16,5%. В сопроводительном комментарии регулятор указал, что на следующем заседании 19 декабря возможны два сценария: сохранение ставки на текущем уровне или ее дальнейшее снижение, что подчеркивает зависимость решения от актуальных экономических данных.

Одновременно Центробанк обновил свой среднесрочный прогноз, согласно которому ожидается продолжение смягчения политики. Ориентиром на 2026 год был заявлен диапазон среднегодового значения ключевой ставки в 13—15%.