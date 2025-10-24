Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов — с 17% до 16,5%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ 24 октября. Это уже четвертое снижение ключевой ставки подряд.

В релизе регулятора утверждается, что экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», однако устойчивые показатели роста цен «значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год», а инфляционные ожидания остаются высокими.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0—15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

На сегодняшнем заседании Центробанку пришлось принять во внимание введенные накануне санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, пишет Bloomberg. Президент России Владимир Путин ранее признал, что эти санкционные ограничения носят «серьезный» характер и «будут иметь определенные последствия», но при этом выражал уверенность, что они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года.

Инфляционное давление усилится

По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году.

«Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — ожидают в ЦБ.

Рост цен ускорился под влиянием различных факторов, в числе которых регулятор называет увеличение стоимости бензина и более быстрое удорожание овощей, чем обычно в осенние месяцы, отмечается в релизе Банка России.

В конце 2025 года и начале 2026-го инфляционное давление «временно усилится», в том числе в связи с предстоящим повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, прогнозирует ЦБ. Эффект от повышения НДС, а также ухудшение условий внешней торговли вызвало рост проинфляционных рисков, указывает регулятор.

«Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность», — сказано в релизе Центробанка.

На предыдущем заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 12 сентября, регулятор в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после того, как показатель на протяжении нескольких месяцев, с октября 2024 года по июнь 2025-го, оставался на уровне рекордных 21%.

В начале октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. В числе факторов она назвала рост цен на бензин, отметив, что он носит временный характер, но оказывает влияние на инфляционные ожидания.

Минфин заложил в проект бюджета на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%. В то же время советник главы регулятора Кирилл Тремасов допускал, что в следующем году она может достичь однозначного показателя.