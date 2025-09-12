Центробанк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отмечает Банк России.

В пресс-службе регулятора отметили, что Центробанк будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Будущие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отмечает Банк России. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0—7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.

ВТБ уже сообщил, что снижает ставки по кредитам наличными на 4 п.п., также планирует улучшить условия по ипотеке и автокредитам.

Ключевая ставка в феврале 2022 года составляла 9,5%. В марте Центробанк резко поднял ее до 20%. После этого, с апреля 2022 года по июль 2023-го, она снижалась или оставалась на том же уровне.

С июля 2023 года регулятор снова начал повышать ставку, либо оставлял без изменений. В октябре 2024 года она была поднята до максимума в 21%. Она сохранялась на этом уровне до июня 2025-го. Тогда Банк России впервые почти за три года снизил ставку — она была установлена на уровне 20%. В июле ЦБ решился на крупнейшее снижение ставки с 2022 года сразу на 200 базисных пунктов — до 18%.