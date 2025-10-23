Встреча с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, не отменена, а всего лишь перенесена, заявил российский лидер Владимир Путин. Он также сообщил, что если Украина применит дальнобойные ракеты Tomahawk, то ответ «будет ошеломительным».

«Сейчас я вижу заявления о том, что президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, перенести. Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — сказал Путин журналистам.

Отдельно глава государства прокомментировал санкции США и Евросоюза против России. Ранее сообщалось, что в европейский черный список попали игрушки, а также сантехнические изделия.

«То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России», — заявил Путин.

По его словам, новые ограничения хоть и отразятся на энергетической отрасли, но «не скажутся на экономическом самочувствии страны».

«Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением. Россия относится к уважающим себя странам», — подчеркнул он.

Путин также высказался о ситуации с нефтью. По его мнению, замещение российского топлива на мировом рынке потребует времени. Президент отметил, что сейчас в США добывают меньше нефти, чем потребляют, в то время как у России и Саудовской Аравии наоборот.

«Наш вклад в мировой энергетический баланс в целом большой. Ломать этот баланс — дело неблагодарное, в том числе для тех, кто это собирается сделать», — отметил президент.

Путин, обращаясь к журналистам, предложил подумать, на кого работают те люди в администрации США, которые подсказывают Трампу решения по ограничению поставок российской нефти.

«Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь тех же Штатов, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — сказал он.

Российский президент сообщил, что вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.

Путин также заявил, что у Москвы и Вашингтона есть много точек для сотрудничества, если стороны перейдут к серьезному диалогу на перспективу.

Отдельно российский лидер высказался о перспективе использования Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.