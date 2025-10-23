Военкоры высмеяли включенный в санкции Евросоюза запрет на поставки в Россию таких товаров, как пластмассовые сливные бачки и биде, листья, ветви, мхи и лишайники, розы и азалии, а также детские игрушки с мотором. На их наличие в приложениях к 19-му пакету санкций обратил внимание ТАСС. Кто и как это прокомментировал — в подборке RTVI.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами.

Военный блогер Сергей Колясников (Zergulio)

ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде и бачки для смыва. Ну вот. Доигрались. Опять всем 20-ти этажным домом в дырку во дворе ходить.

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad)

Помимо прочих санкций ЕС запретил поставлять в Россию цветы, ветки, траву, мох, лишайники и детские игрушки с моторчиком. Как жить?! Евросоюз запретил поставки унитазов и биде в Россию. Потужный удар.

Канал DONTSTOPWAR

Унитазы В С Ё. ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, куда вошел запрет на поставки унитазов, биде, игрушек с мотором, детских велосипедов, самокатов, кукол, головоломок и даже роз. Ничего страшного, у эльфов [своруем] унитаз.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

СРОЧНО: ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде и бачки для смыва. Западные военные аналитики считают это фатальной ошибкой и ожидают скорое вторжение армии России в Европу из-за огромной любви россиян к унитазам. Пусть потом не спрашивают: А нас за що?!

Телеграм-канал «Военное дело»

Чтобы остановить «путинскую военную машину», ЕС запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Также запрещено экспортировать в Россию листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Кроме того, Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками.

ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде и смывные бачки. Также в 19-й пакет санкций вошли ванны, душевые кабины, раковины и прочее. Это всё может использоваться русскими для создания крылатых ракет.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Про 19 пакет санкций ЕС. Российские оружейники теперь просто обязаны дополнить семейство «Гераней» и «Гербер» разрушительными дронами «Рододендрум», «Роза» и «Азалия».

Канал Fighterbomber

Это как в известной байке. «Тебе что дарили на день рождения в детстве? — Мы жили бедно, батя мне дарил одно матерное слово, которое я мог произносить вслух в его присутствии».

Поэтому где-то в 25 пакете запретят букву Я и Ё к произношению. Запретят пельмени, потом таблицу Менделеева, потом Достоевского и в конце запретят к использованию и произношению всуе слов «Россия» и «русский». Не знаю даже, как мы это переживём…

Канал «Воевода вещает»

Не, ну это точно поможет. Европейский союз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии.

Канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»

Спасибо, что герани не запретили. <…> Также ЕС запретил поставки игрушек с моторчиком, а то мало ли на беспилотник уйдет. Следом будут стиралки?

Унитазы были в списке с 2022 года

Евросоюз принял 19-й пакет санкций, направленный на подрыв российской экономики, 23 октября. Накануне свои ограничения ввели США — впервые после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа.

В четверг днем ТАСС опубликовал новость под заголовком «Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде». Агентство отметило, что в Брюсселе никак не обосновали это решение.

«В 19-й пакет антироссийских санкций включены десятки категорий товаров, включая пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи и многое другое, включая товары двойного назначения», — говорилось в сообщении со ссылкой на постановление Совета ЕС в «Официальном журнале Евросоюза».

В пакете документов, связанных с 19-м пакетом европейских санкций, действительно можно найти следующие запрещенные к поставкам в Россию товары:

— биде, унитазы, сливные бачки и аналогичные сантехнические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и крышек унитазов);

— ванны из стального листа;

— луковицы, клубни и корневища, в том числе растения и корни цикория;

— розы, рододендроны и азалии;

— листья, ветви и другие части растений, без цветов или цветочных почек, а также травы, мхи и лишайники, пригодными для букетов или декоративных целей;

— мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, оснащенные вспомогательным двигателем, с колясками или без них, а также сами коляски;

— велосипеды и другие виды транспорта (включая трехколесные велосипеды для доставки), немоторизованные;

— игрушки и модели со встроенным мотором.

Однако биде, унитазы, цветы, мхи, лишайники, листья, ветки и стальные ванны были запрещены к поставкам в Россию еще в 2022 году, о чем свидетельствуют документы в том же «Официальном журнале Евросоюза». В рамках пакетов, которые ЕС принимал позднее, включая нынешний 19-й пакет, в список запрещенных товаров добавляются новые. При этом старые либо остаются там, либо исключаются.