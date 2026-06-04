Президент США Дональд Трамп с большим уважением относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину, но не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом американский адвокат и экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс рассказал «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Все мы знаем из инцидента 2025 года, произошедшего в кабинете президента Трампа в Белом доме, что он не является поклонником президента Зеленского. Трамп — бизнесмен. Его успех [в делах] основан на личных отношениях», — заявил он.

Маркс обратил внимание, что глава Белого дома продемонстрировал свое уважение к российскому лидеру через конкретные кадровые решения. Он напомнил, что Трамп назначил руководить переговорным процессом своих ближайших советников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Как отметил бывший сенатор, для американского президента такой жест много значит.

В интервью одному из американских телеканалов в начале мая Трамп назвал Зеленского «хитрым человеком» и заявил, что тот «вел себя агрессивно» во время встречи в Белом доме в начале 2025 года.

Американский лидер также заявил, что Украина может продолжать боевые действия, несмотря на потерю территорий, благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.

Трамп заявил, что Вашингтон стремится к мирному урегулированию конфликта. Кроме того, он раскритиковал предыдущую американскую администрацию, назвав «смехотворной» передачу вооружений на $350 млрд.