Реформа семейной ипотеки, которую «кулуарно готовит» Минфин, прежде всего выгодна банкам — и это плата за снижение бюджетных расходов. Такое мнение в беседе с RTVI выразил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Планы ведомства он назвал «людоедскими».

Ранее «Известия», изучившие разосланный банкам проект правил, сообщили, что новые условия семейной ипотеки могут заработать уже с 1 июля 2026 года. Сейчас кредит выдается под 6% годовых на весь срок, тогда как рыночные ставки достигают 19—20%. Недополученные доходы банкам компенсирует бюджет по формуле «ключевая + 3,5% минус ставка, которую платит заемщик».

По новой схеме субсидирование ограничат первыми 15 годами, после чего кредит переведут на рыночные условия: «ключевая + 2 п. п.» для обычного жилья и «ключевая + 2,5 п. п.» для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

Ставку в 6% на весь срок сохранят только для тех, кто готов сразу внести половину стоимости жилья. Для остальных она будет варьироваться от 4 до 12% в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти и от 2 до 10% в других регионах — в зависимости от числа детей. Лимиты по кредиту тоже будут дифференцированы: в столичных регионах — до 12 млн рублей для семей с одним ребенком, до 15 млн — с двумя, до 18 млн — с тремя и более; в остальных регионах — до 6, 8 и 10 млн рублей соответственно.

Помимо повышения ставок и ограничения льготного периода, по данным «Коммерсанта», обсуждаются и другие меры: отмена комбоипотеки, программ со сверхлимитом и других смешанных схем, а также исключение из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку уже исполнилось шесть лет. Отдельно отмечается, что с 1 февраля 2026 года уже действует правило, по которому оба родителя должны быть оформлены созаемщиками по кредиту.

«СМИ публикуют новые подробности по ужесточению семейной ипотеки, которое кулуарно готовил Минфин. Планы еще более людоедские, чем ожидалось. Мало того, что ставку в 6% хотят оставить только для многодетных, остальным ее повышают. Миллионы семей не будут покупать жилье, не будут планировать детей, не говоря уже о том, чтобы стать многодетными. К тому же льготную ставку будут давать только на 15 лет. При том что сегодня семейную ипотеку берут в среднем на 28 лет. То есть людям говорят: на половину срока мы вам дадим льготу, а дальше платите по рыночным ставкам. Минфин просто бросает семьи с детьми на съедение банкам!» — заявил Миронов.

По его словам, чиновники ставят перед собой одну цель — сократить бюджетные расходы. Но экономить, убежден политик, надо на поддержке банков, а не семей с детьми.

«Минфин не хочет компенсировать банкам разницу между льготной и рыночной ставками. Так убирайте эту доплату, прекращайте кормить банки миллиардами из бюджета. Снижайте ставку ЦБ, чтобы рыночные ставки по кредитам были ниже! Так не только семьям с детьми поможете, но и всей экономике! Но и в ипотечном вопросе мы видим стремление сохранить сверхприбыли банков — даже ценой демографии», — сказал депутат.

Он напомнил, что позиция партии заключается в снижении ключевой ставки ЦБ до 7%. Миронов добавил, что «Справедливая Россия» еще в прошлом году предложила правительству собственный вариант дифференцированной семейной ипотеки — со ставками от 0% для молодых многодетных семей до 6% для семей с одним ребенком.