Ситуация с выдачей ипотеки в России «зашла в тупик», требуется изменение жилищной политики. Так замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с RTVI оценила планы властей сократить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке с нынешнего до 15 лет. Проблема, по ее словам, во многом порождена высокой ключевой ставкой: именно из-за нее бюджету приходится все больше тратить на субсидии — и именно ее снижение могло бы все изменить.

По данным «Известий», изучивших разосланный банкам проект правил, новые условия могут распространиться на кредиты, оформленные с 1 июля 2026 года. Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых — на весь срок кредита. По новой схеме льготный период ограничат 15 годами, после чего государство прекратит субсидирование, и банк переведет заем на рыночные условия: «ключевая плюс 2 п. п.» для покупки жилья и «ключевая плюс 2,5 п. п.» для ИЖС. Если к тому моменту ключевая ставка опустится до 7,5—8%, итоговая ставка составит 9,5—10% в зависимости от типа жилья.

Разворотнева назвала это «плохим решением» именно сейчас.

«Мы понимаем, что есть нагрузка на бюджет, но при этом льготная ипотека во многом связана с завышенной ключевой ставкой. Если бы ключевая ставка была меньше, то и из бюджета пришлось бы меньше субсидировать», — отметила она.

По ее словам, даже в нынешнем виде льготная ипотека не решает главной проблемы — недоступности жилья из-за взлетевшей стоимости квадратного метра.

«Мне кажется, что сейчас стоимость квадратного метра настолько высока, что даже при самой льготной ипотеке покупка жилья для многих оказывается недоступной. Взять Москву: льготная ипотека — 12 млн рублей, это “однушка” в Новой Москве. Если семья хочет не “однушку”, придется брать дополнительный кредит по рыночной ставке. Не говоря уже о том, что цены настолько велики на сам квадратный метр, что стоимость кредита уже не так важна», — сказала депутат.

По мнению парламентария, нынешняя модель не работает ни для семей, ни для рынка.

«Мы зашли в тупик с этой ипотекой, нам надо перестраивать нашу жилищную политику», — заявила она.

Собеседница RTVI убеждена, что бюджетные субсидии в нынешней конструкции просто не доходят до адресата.

«Бюджетные деньги на субсидии по льготной ипотеке только банки обогащают, они не делают жилье доступнее для семей. Надо переходить на прямые выплаты — субсидии напрямую гражданам», — подчеркнула Разворотнева.

В качестве примера она привела уже действующую меру поддержки — выплату 450 тыс. рублей на третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотечного кредита: «[Тогда] почему на четвертого, пятого ребенка мы не выплачиваем субсидии для тех, кому недоступна покупка жилья?»

«Много всего надо менять: формировать правила найма, наращивать наемное жилье. Это все гораздо более эффективно и действительно помогает именно семьям, а не застройщикам и не банкам», — резюмировала она.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что обсуждается также введение дифференцированных лимитов на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье и региона. Единственное исключение — заемщики, готовые внести не менее 50% стоимости жилья собственными средствами: для них ставка 6% сохранится вне зависимости от состава семьи и места покупки.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с RTVI назвала это ударом по демографии: по ее мнению, ипотека рискует превратиться в «долговое ярмо». В качестве альтернативы она предложила вернуться к идее социального жилья.