В России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, сократив срок действия льготной ставки до 15 лет. После этого она автоматически будет повышаться до рыночного уровня, привязанного к актуальной ключевой ставке, пишут «Известия».

Газета ссылается на разосланный банкам проект правил, по которым им будут возмещать недополученные доходы при выдаче жилищных кредитов семьям с детьми. Подлинность документа подтвердили изданию два источника на финансовом рынке.

Сегодня семейную ипотеку оформляют под 6% годовых, при этом рыночные ставки вне льготных программ достигают 19-20%. Потерю доходов банкам от такой разницы покрывают из бюджета, считая размер компенсации по формуле «ключевая + 3,5% — проценты, которые платит заемщик». При нынешней ставке ЦБ (14,25%) это получается 11,75%.

По новым правилам банкам будут возмещать недополученные доходы только в течение первых 15 лет — это половина максимального срока ипотеки в 30 лет. Поскольку далее банки перестанут получать компенсацию от государства, то им останется только требовать полную сумму с заемщиков. Таким образом, оставшиеся годы до конца действия ипотеки семьям придется возвращать долги по гораздо более высоким рыночным ставкам.

Новую методику расчетов хотят ввести уже с 1 июля, рассказал источник «Известий».

Условия, согласно проекту правил, будут следующие:

Рыночный годовой процент, который семьи должны платить через 15 лет после взятия льготной ипотеки, будут рассчитывать по формуле «ключевая + 2 п.п.» — для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).

«Например, если взять семейную ипотеку по новым условиям, то через 15 лет, если ключевая будет находиться на нейтральном уровне 7,5—8%, ставку по кредиту установят на уровне 9,5—10% в зависимости от типа жилья», — говорится в статье.

Для заемщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки, ставку поднимут до уровня «ключевая + 3—3,5%».

Нынешний размер льготной ставки в 6% оставят для семейной ипотеки только в том случае, если сразу внести половину стоимости жилья.

Во всех прочих случаях ставка будет варьироваться: от 4% до 12% для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти и от 2% до 10% для остальных регионов.

Конкретный размер ставки будет зависеть от количества детей в семье: на минимальный в 2% для регионов и 4% для столиц смогут претендовать только родители, у которых пять и более детей. Семьям с одним ребенком придется платить максимальную ставку в 10% для регионов и 12% для столиц.

Для Москвы, Петербурга и областей вокруг них максимальный размер кредита составляет 18 млн рублей, для других регионов он ограничен 10 млн рублей.

Стоимость квартиры, на которую сможет претендовать семья, будет зависеть от величины первоначального взноса.

«Например, если семья с одним ребенком в Москве сможет сразу внести 20% от цены жилья, то льготный кредит получится взять на квартиру стоимостью 14,4 млн рублей. А если изначально удастся оплатить 30%, то по льготным условиям семья сможет оформить ссуду на квартиру уже за 17,6 млн рублей», — поясняют «Известия».

Если взявшие ипотеку родители будут по мере ее действия производить новое потомство, то ставку обещают уменьшать и пересчитывать необходимые выплаты по кредиту.

Для самих банков по новым правилам хотят уменьшить компенсации из бюджета, обновив формулы, по которым они рассчитываются. Это снизит доходность семейных кредитов, что может привести к более строгому отбору претендентов на льготную ипотеку и ужесточению условий одобрения заявок.

В целом, по оценке источника «Известий» на банковском рынке, после изменения условий ипотека на одно и то же жилье станет менее доступной.