В России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, сократив срок действия льготной ставки до 15 лет. После этого она автоматически будет повышаться до рыночного уровня, привязанного к актуальной ключевой ставке, пишут «Известия».
Газета ссылается на разосланный банкам проект правил, по которым им будут возмещать недополученные доходы при выдаче жилищных кредитов семьям с детьми. Подлинность документа подтвердили изданию два источника на финансовом рынке.
Сегодня семейную ипотеку оформляют под 6% годовых, при этом рыночные ставки вне льготных программ достигают 19-20%. Потерю доходов банкам от такой разницы покрывают из бюджета, считая размер компенсации по формуле «ключевая + 3,5% — проценты, которые платит заемщик». При нынешней ставке ЦБ (14,25%) это получается 11,75%.
По новым правилам банкам будут возмещать недополученные доходы только в течение первых 15 лет — это половина максимального срока ипотеки в 30 лет. Поскольку далее банки перестанут получать компенсацию от государства, то им останется только требовать полную сумму с заемщиков. Таким образом, оставшиеся годы до конца действия ипотеки семьям придется возвращать долги по гораздо более высоким рыночным ставкам.
Новую методику расчетов хотят ввести уже с 1 июля, рассказал источник «Известий».
Условия, согласно проекту правил, будут следующие:
- Рыночный годовой процент, который семьи должны платить через 15 лет после взятия льготной ипотеки, будут рассчитывать по формуле «ключевая + 2 п.п.» — для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).
«Например, если взять семейную ипотеку по новым условиям, то через 15 лет, если ключевая будет находиться на нейтральном уровне 7,5—8%, ставку по кредиту установят на уровне 9,5—10% в зависимости от типа жилья», — говорится в статье.
- Для заемщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки, ставку поднимут до уровня «ключевая + 3—3,5%».
- Нынешний размер льготной ставки в 6% оставят для семейной ипотеки только в том случае, если сразу внести половину стоимости жилья.
- Во всех прочих случаях ставка будет варьироваться: от 4% до 12% для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти и от 2% до 10% для остальных регионов.
- Конкретный размер ставки будет зависеть от количества детей в семье: на минимальный в 2% для регионов и 4% для столиц смогут претендовать только родители, у которых пять и более детей. Семьям с одним ребенком придется платить максимальную ставку в 10% для регионов и 12% для столиц.
- Для Москвы, Петербурга и областей вокруг них максимальный размер кредита составляет 18 млн рублей, для других регионов он ограничен 10 млн рублей.
- Стоимость квартиры, на которую сможет претендовать семья, будет зависеть от величины первоначального взноса.
«Например, если семья с одним ребенком в Москве сможет сразу внести 20% от цены жилья, то льготный кредит получится взять на квартиру стоимостью 14,4 млн рублей. А если изначально удастся оплатить 30%, то по льготным условиям семья сможет оформить ссуду на квартиру уже за 17,6 млн рублей», — поясняют «Известия».
- Если взявшие ипотеку родители будут по мере ее действия производить новое потомство, то ставку обещают уменьшать и пересчитывать необходимые выплаты по кредиту.
Для самих банков по новым правилам хотят уменьшить компенсации из бюджета, обновив формулы, по которым они рассчитываются. Это снизит доходность семейных кредитов, что может привести к более строгому отбору претендентов на льготную ипотеку и ужесточению условий одобрения заявок.
В целом, по оценке источника «Известий» на банковском рынке, после изменения условий ипотека на одно и то же жилье станет менее доступной.