Планы Минфина по сокращению доли государственных программ в ипотеке с нынешних 90% до 25—30% к 2030 году — закономерный и ожидаемый шаг, который не станет шоковым сценарием для рынка. Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«Работа по сворачиванию массовой господдержки идет планомерно уже несколько лет. Она реализуется поэтапно, небольшими шагами, именно для того, чтобы изменение правил игры не стало шоковым сценарием для рынка и застройщиков», — сказал он.

О намерении сократить долю льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, сейчас около 90% кредитов на новое жилье выдается на льготных условиях, тогда как целевой уровень ведомства — 25—30%. Достичь его планируется к 2030 году, при этом снижение будет постепенным — в том числе по мере уменьшения ключевой ставки и роста выдач рыночной ипотеки. Об идее снизить долю льготных программ на рынке первичного жилья Минфин говорил еще в марте 2024 года: тогда министр финансов Антон Силуанов называл ориентир в 20—25%.

По словам Вольфсона, государство не отказывается от поддержки — оно меняет ее качество.

«Льготные программы приходят к тому виду, каким и должны были быть, — это инструмент адресной социальной помощи, а не вечный двигатель всего рынка недвижимости. Льготная ипотека “для всех” стала неподъемной ношей для бюджета», — отметил он.

«К тому же давайте называть вещи своими именами: главным бенефициаром такой массовой поддержки оказалась не столько строительная, сколько банковская отрасль, получающая колоссальные компенсации из казны», — добавил парламентарий.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова в разговоре с «Известиями» напомнила, что в 2025 году расходы на льготные ипотечные программы достигли около 2 трлн рублей, что стало историческим максимумом.

По мнению Вольфсона, льготы должны помогать тем, кто в них действительно нуждается: учителям, врачам, сотрудникам полиции, участникам СВО и их семьям.

К 1 июля правительство должно представить обновленные условия семейной ипотеки; одним из обсуждаемых элементов является дифференциация ставки в зависимости от числа детей: для семей с одним ребенком обсуждается уровень 10—12%, с двумя — около 6%, с тремя и более — около 4%. Окончательные решения пока не приняты.

При этом важно сохранить целевой подход, подчеркнул депутат.

«Бюджетные деньги не должны обслуживать чужой инвест-портфель и искусственно разгонять цены на квадратные метры», — заявил он.

Вместе с тем главная проблема для продаж на первичном рынке сейчас, по словам Вольфсона, вовсе не сокращение льготных программ.

«Настоящим барьером является текущая ключевая ставка Центробанка и, как следствие, абсолютно заградительные ставки по классической рыночной ипотеке, которые, кстати, не снижаются вслед за “ключом”», — подчеркнул он.

Строительная отрасль — один из локомотивов экономики и должна двигаться вперед, добавил Вольфсон. Однако она сейчас «не развивается, а пытается выживать», уточнил собеседник RTVI. Для ее восстановления, скорее всего, понадобится длительный период.

«И не стоит забывать, что строительная отрасль не существует сама по себе: она дает огромный мультипликативный эффект в смежных отраслях. Одно рабочее место на стройплощадке обеспечивает загрузку и рабочие места в десятках других сфер — от производства стройматериалов и металлургии до логистики, ремонта, мебельных фабрик и так далее», — сказал он.

В этой ситуации, по его словам, предстоит серьезная совместная работа парламентариев с правительством и Центробанком.

«Необходимо выработать такие подходы, при которых траектория жесткой кредитно-денежной политики не становилась бы глухим блоком для развития этой важнейшей для страны отрасли», — заявил Вольфсон.

В качестве альтернативных механизмов поддержки рынка в комитете по строительству прорабатывают механизмы цивилизованного арендного жилья и лизинга квартир, рассказал он.