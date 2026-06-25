Американские военные сообщили о гибели высокопоставленного лидера группировки «Исламское государство»* в результате авиаудара, нанесенного 19 июня на северо-западе Сирии. Как заявило Центральное командование США (CENTCOM), в ходе операции был убит Али Хусейн аль-Улайви.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что США и их партнеры продолжают операции против ИГИЛ*. По его словам, целью остается полное устранение оставшихся структур группировки. Более десяти лет американские войска возглавляют международную коалицию, которая ведет борьбу с ИГИЛ* в Сирии и Ираке в рамках операции «Непоколебимая решимость».

На фоне изменений обстановки в регионе Пентагон начал пересмотр своего военного присутствия. После свержения президента Сирии Башара Асада в конце 2024 года США объявили о консолидации сил. Согласно квартальному отчету Управления генерального инспектора Пентагона, этот процесс ускорился в феврале. Американские подразделения покинули ряд баз в Ираке и Сирии, которые подвергались ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований. Штаб операции «Непоколебимая решимость» был перенесен из Кувейта в Иорданию, а к апрелю, говорится в отчете, была закрыта последняя американская база в Сирии.

При этом США продолжают взаимодействовать с новыми сирийскими партнерами по вопросам борьбы с ИГИЛ*.

Согласно докладам Совета Безопасности ООН по Сирии, 15 июня боевики атаковали объект внутренней безопасности в Ракке, в результате чего погиб один сотрудник и несколько человек получили ранения. На следующий день, как отмечается в тех же документах, группировка тяжело ранила сотрудника судебной системы в сельской местности Дамаска.

* Организация признана террористической и запрещена в России