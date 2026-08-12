Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что исламская республика вскоре присоединится к Новому банку развития БРИКС.

«Важнейший результат сотрудничества между странами БРИКС — создание Нового банка развития, к которому в ближайшее время присоединится Иран», — сказал Хеммати, слова которого приводит агентство IRNA.

Он также отметил, что члены БРИКС могут использовать национальные валюты при двусторонней торговле.

«Мы стремимся наладить двустороннее и трехстороннее валютное сотрудничество с участниками БРИКС», — добавил глава иранского ЦБ.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов и инициатив в области устойчивого развития. Иран стал полноправным членом БРИКС в январе 2024-го.