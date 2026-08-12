Сестра сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм вышла во второй тур праймериз Республиканской партии на место своего умершего брата в Сенате США, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные результаты и прогнозы американских СМИ.

Во втором туре, который состоится 25 августа, Грэм встретится с членом Палаты представителей США Ральфом Норманом. Победитель республиканских праймериз, как ожидается, будет фаворитом на ноябрьских выборах.

После неожиданной смерти Линдси Грэма от сердечного приступа губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру временным сенатором. Она должна исполнять обязанности до начала января. Дональд Трамп поддержал кандидатуру Дарлин Грэм на полный шестилетний срок, назвав ее избрание «великолепной данью памяти» ее брату. При этом Грэм никогда ранее не занимала выборных государственных должностей.

Критики ее кандидатуры заявляли, что ставка на известную фамилию и поддержку президента без собственного политического опыта выглядит как попытка заранее определить победителя. Сама Грэм отвергла эти обвинения, заявив, что место в Сенате ей никто не «передает» и что она понимает необходимость самостоятельно заручиться поддержкой избирателей.

Всего в праймериз участвовали десять кандидатов. Поскольку ни один из них не получил более 50% голосов, в соответствии с правилами в следующий тур вышли двое лидеров.

По данным Associated Press после подсчета 80% голосов, Грэм занимала первое место с 32,6%, а Норман — второе с результатом чуть более 24%.

В ноябрьских выборах победитель республиканского праймериз встретится с демократом Энни Эндрюс — врачом-педиатром. В начале июля в ее избирательном фонде было более $3 млн.

Среди других участников праймериз были член Палаты представителей Рассел Фрай, бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд и предприниматель из Гринвилла Марк Линч, который финансировал свою кампанию самостоятельно.

Линдси Грэм победил на праймериз с преимуществом почти в 28 процентных пунктов, рассчитывая получить пятый срок в Сенате. Второе место тогда занял Марк Линч, набравший почти 29% голосов. Он стал единственным кандидатом из прежнего списка участников, который продолжил борьбу после смерти Грэма.

Линч получил более 130 тыс. голосов, что, по оценке Reuters, свидетельствовало о наличии среди республиканских избирателей запроса на перемены.

«Люди в ярости» из-за «коронации Дарлин Грэм», — заявил Линч в интервью Reuters. По его словам, назначение Грэм временным сенатором до января допустимо, однако это не означает, что она должна автоматически получить право баллотироваться на полный срок.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов