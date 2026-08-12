Решение президента России Владимира Путина о помиловании бывшего морпеха США Роберта Гилмана способно оказать влияние на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, руководство любой страны ставит высокий приоритет в отношении соблюдения интересов своих граждан, так как их защита и освобождение — задача властей. «Поэтому позиция США в вопросе освобождения Гилмана понятна», — сказал Блохин.

России «ничего не стоит» освобождить бывшего американского морпеха, так как этот вопрос не касается «многомиллиардных сделок, сферы влияния или раздела мира», добавил политолог.

Он также обратил внимание на то, что российский лидер принял решение о помиловании исходя из гуманитарных соображений. По словам Блохина, это позволяет интерпретировать освобождение гражданина США как жест доброй воли со стороны России, который оказывает благоприятное влияние на контекст переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Скорее всего, от администрации Трампа можно ожидать каких-то ответных шагов, если все пойдет в таком духе», — заключил политолог.

Россия освободила 32-летнего бывшего американского морпеха Роберта Гилмана 11 августа. По данным CNN, он отправится на лечение в военный госпиталь в Техасе.

Трамп заявил, что Россия освободила Гилмана из гуманитарных соображений после его переговоров с Путиным. По его словам, Москва не потребовала ничего взамен. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, участвующий в переговорах по Украине, поблагодарил Путина за помилование экс-морпеха.

По данным Reuters, вопрос об освобождении Гилмана поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля.

Сам Рубио назвал помилование бывшего морпеха позитивным шагом со стороны российских властей. Он отметил, что Вашингтон также намерен добиться освобождения американца Стивена Хаббарда, которого Мосгорсуд в 2024 году приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.

Адвокат Гилмана Ирина Бражникова рассказала ТАСС, что состояние экс-морпеха является тяжелым. «Ему предстоит продолжить лечение. Сейчас он уже может сидеть и немного разговаривать», — отметила она.