Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов, и не только в тех же акваториях, но в любых местах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, прибывший в Южно-Сахалинск на завершающую стадию учений Тихоокеанского флота.

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров — мирных, хочу подчеркнуть. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», ― сказал российский лидер.

По словам Путина, в случае реализации такой практики Россия будет отвечать зеркально «и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда».

«А там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным: в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — пояснил глава государства.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил о наличии сил для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — отметил Лиина.

По его словам, с конца апреля по начало августа в исключительной экономической зоне России вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало около тысячи судов, из них почти 380 ― под флагами недружественных стран.

В конце июля Путин заявил на встрече с командующими флотов, что с попытками захвата российских танкеров нужно бороться решительно, «как с пиратством и с пиратами», но «аккуратно, в рамках международного морского права».

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что Россия реализует комплекс мер по обеспечению безопасности судоходства. В том числе капитаны могут запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами.

В начале августа корабль военно-морской миссии Евросоюза остановил в Средиземном море нефтяной танкер Toa Payoh под флагом Камеруна, который в ЕС считают частью теневого флота России. На судно высадилась военная группа досмотра для проверки его национальной принадлежности. Судно не было арестовано.

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