Украина прекратила удары беспилотниками по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

«Украина прекратила интенсивную кампанию ударов беспилотниками по нефтяным танкерам, использующим один из ключевых портов Черного моря, после того как в конце прошлого месяца с соответствующей просьбой к Киеву обратился вице-президент США Джей Ди Вэнс», — пишет издание.

Источники рассказали изданию, что Киев согласился не атаковать инфраструктуру КТК и нероссийские суда «при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие грузы из России».

По информации газеты, Вэнс попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки во время телефонного разговора 31 июля. Вашингтон был обеспокоен тем, что удары по танкерам дестабилизируют нефтяной рынок и наносят ущерб американским компаниям.

Как отмечает Financial Times, американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями в КТК, который служит основным маршрутом экспорта казахстанской нефти, а также в месторождениях на западе Казахстана. Chevron принадлежит 50% крупнейшего в стране Тенгизского месторождения, а ExxonMobil — 25%.

В последние месяцы торговые суда стали чаще подвергаться атакам беспилотников в Черном море. В Кремле называли эти удары террористическими атаками в отношении международной энергетической инфраструктуры.