Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в специальном интервью RTVI назвал недавнюю атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском ударом в том числе по объектам США. По его словам, палата поднимала этот вопрос в Соединенных Штатах.

«Мы поднимали этот вопрос именно в США, в других местах, — что это удар на наши основные объекты. Американцы имеют активное участие в этом трубопроводе», — рассказал Роберт Эйджи.

При этом собеседник RTVI не уточнил, в какой степени эти удары затронули конкретно американский бизнес.

«Не знаю, насколько были повреждены непосредственно американские объекты, но это было близко», — заключил Эйджи.

Атака безэкипажных катеров на морской терминал КТК произошла в ночь на 29 ноября. В результате один из трех причалов получил «значительные повреждения», а его дальнейшую эксплуатацию признали невозможной.

В России обвинили в атаке Украину и назвали удары по инфраструктуре, а также танкерам с нефтью в Черном море «актом терроризма».

МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой по КТК, подчеркнув, что произошедшее нанесло ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В украинском МИД заявили, что тем самым «системно ослабляют военно-промышленный потенциал» России, но сами атаки не направлены против Казахстана и третьих стран.