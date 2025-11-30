Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Произошедшее наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — заявили в пресс-службе МИД.

В министерстве назвали произошедшее «уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права».

КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы, тогда как казахстанская сторона выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей, говорится в заявлении МИД.

Астана расценивает атаку на морской терминал консорциума как «действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям» Казахстана и Украины.

«Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — отмечается в заявлении.

Атака безэкипажных катеров на морской терминал КТК произошла в ночь на 29 ноября, в результате один из трех причалов получил «значительные повреждения». Его дальнейшую эксплуатацию в консорциуме признали невозможной. После атаки Министерство энергетики Казахстана объявило об экстренном перенаправлении экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

Каспийский трубопроводный консорциум — совместный проект России, Казахстана, США и стран Европы. Через терминал проходит основной экспорт казахстанской нефти. С начала 2025 года инфраструктура КТК несколько раз подвергалась атакам. В феврале и марте беспилотники нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», она возобновила работу в мае. В сентябре при атаке БПЛА был поврежден офис КТК в Новороссийске, два сотрудника пострадали. 25 ноября в результате атаки дронов получил повреждения административный корпус морского терминала КТК. О пострадавших не сообщалось, персонал эвакуировали. После атаки грузовые операции у причалов КТК временно приостанавливались. Позже морской терминал консорциума возобновил отгрузку нефти.

Атака на танкеры в Черном море

Вечером 28 ноября у черноморского побережья Турции загорелись два нефтяных танкера Kairos и Virat под флагами Гамбии, направлявшиеся в порт Новороссийск. Танкер Virat утром 29 ноября подвергся повторной атаке. Экипажи судов не пострадали.

Турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкеры могли подорваться на минах либо были поражены надводными беспилотниками или ракетами. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с этими атаками и заявил о принятии мер для предотвращения эскалации в регионе.

«Эти инциденты, произошедшие в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, представляют серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в аккаунте официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Онджу Кечели в соцсети X.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что танкеры у побережья Турции были атакованы морскими дронами Sea Baby. Как утверждается, это была совместная операция СБУ и украинских ВМС. Официальных комментариев о произошедшем от властей Украины не поступало.

По данным Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.