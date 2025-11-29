Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами в ночь на 29 ноября, он не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе компании.

Атака произошла около 04:06 мск 29 ноября, в результате выносное причальное устройство КТК ВПУ-2 получило «значительные повреждения». В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты «обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов», отметили в консорциуме.

«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА, — говорится в сообщении.

Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет, уточнили в компании.

Из-за повреждения были прекращены погрузочные и иные операции.

«Танкеры отведены за пределы акватории КТК», — сказано в пресс-релизе.

Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, заявили в КТК. После атаки проводится отбор проб морской воды и ведется экологический мониторинг.

По данным Минобороны, в ночь на 29 ноября силы ПВО перехватили над Краснодарским краем 11 беспилотников. Об атаке безэкипажных катеров на регион ведомство не сообщало.

В ночь на 25 ноября в результате атаки дронов получил повреждения административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. Речь идет о главном центре управления КТК, расположенном в Южной Озереевке. Из него осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. После этой атаки временно приостанавливались грузовые операции у причалов КТК, пострадавших не было, персонал эвакуировали. Позже морской терминал консорциума возобновил отгрузку нефти.

Вечером 28 ноября у черноморского побережья Турции загорелись два нефтяных танкера, направлявшихся в порт Новороссийск. Турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил в интервью NTV, что суда могли подорваться на минах либо были поражены надводными беспилотниками или ракетами. По его словам, пожары, возникшие на танкерах после взрывов, «были вызваны внешним воздействием». Уралоглу добавил, что окончательной информации о причинах инцидента пока нет.