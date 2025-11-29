Силы ПВО за ночь и утро 29 ноября перехватили 108 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. В результате атаки БПЛА произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, в других регионах получили повреждения дома, в том числе жилые, есть пострадавшие. Подробности о ночном налете дронов — в материале RTVI.

Как следует из сводок Минобороны, больше всего беспилотников было перехвачено над Белгородской областью — 26. Над Ростовской областью сбили и уничтожили 20 БПЛА, над Крымом — 19, над Рязанской областью и Краснодарским краем — по 11.

Над Волгоградской областью перехватили шесть дронов, над Воронежской — пять, над Липецкой — четыре, над Курской — три, над Астраханской, а также над Калмыкией и акваторией Азовского моря — по одному.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова, Волгограда и Краснодара. К утру их сняли. Ограничения стали причиной задержки 12 рейсов на прилет и вылет в аэропорту Волгограда, передает «Интерфакс».

Краснодарская область: пожар на НПЗ

В Северском районе из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории Афипского НПЗ, сообщил оперштаб Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуировали в убежище, говорится в сообщении.

Возгорание локализовали на площади 250 кв. м. В результате атаки была повреждена часть технического оборудования на территории НПЗ. Резервуары, как утверждает оперштаб, не пострадали.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Площадь возгорания составила 50 кв. м, пожар потушили.

До этого пожар на территории Афипского НПЗ возникал в сентябре. В оперштабе тогда уточняли, что обломки БПЛА упали на одну из установок, пострадавших не было.

Волгоград: есть пострадавшие

В Волгоградской области была отражена атака беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волгограде повреждения получил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко, 47Б. Один человек пострадал, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждения получили жилые дома по нескольким улицам — Невская, 12, Муромская, 12, проспект Металлургов, 29 и Жолудева, 11А. По меньшей мере один человек пострадали, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Жолудева, 11А повреждено остекление на 1-2 этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА», — говорится в сообщении волгоградского губернатора.

Бочаров поручил привести в готовность пункты временного размещения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, среди поврежденных в Волгограде домов — жилая пятиэтажка. По данным канале, по меньшей мере две квартиры выгорели, а балконы «сильно разворотило взрывной волной». Повреждены также припаркованные около дома автомобили.

Ростовская область: повреждено общежитие, жителей эвакуируют

В Ростовской области ночной налет БПЛА «принес разрушения гражданской инфраструктуры», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По данным губернатора, дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Таганроге в результате атаки БПЛА было повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития проводится эвакуация его жителей в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Кроме того, сгорел частный дом.

Беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на улицу Петровскую «в самом центре города», сообщил Слюсарь. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы, жителей близлежащих домов эвакуировали.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что после атаки дронов локализовали восемь возгораний. По нескольким адресам обнаружены обломки БПЛА, территории в районе работ саперов оцеплены. В связи с работой взрывотехников на улице Петровской также изменена схема движения автобусов.

В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Для обезвреживания взрывного устройства также вызвали взрывотехников.