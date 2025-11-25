Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что из-за атаки беспилотников на Кубань ее дети вынуждены спать под лестницей.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — написала она в телеграм-канале.

Обращаясь к украинской стороне, главный редактор RT процитировала стихотворение Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой», изменив одну из строк: «Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем».

Симоньян также предложила помощь жителям Краснодарского края после атаки.

«Если кому из земляков нужна помощь после налета — крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем», — отметила она.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 25 ноября регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак. По его словам, ранения получили шесть человек, повреждены более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах.

Глава региона отметил, что в Новороссийске, по предварительной информации, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В селе Кабардинка повреждения получили несколько частных домов, один человек госпитализирован.

В Туапсинском районе в результате атаки БПЛА на крыше многоквартирного дома произошло возгорание, одного мужчину поранило осколками.

Пр данным Минобороны, средства ПВО ликвидировали над Краснодарским краем 76 БПЛА. Всего над российскими регионами в ночь на вторник было сбито 249 дронов.

Кроме того, в результате атаки погибли трое жителей Ростовской области. В Таганроге были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия, а также детский.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что различные ранения получили еще десять жителей Таганрога и Неклиновского района.

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика временно не принимали и не выпускали воздушные рейсы. В 6:13 ограничения были сняты.