В ночь на 25 ноября в результате атаки беспилотников в Ростовской области погибли три человека. Кроме того, одной из самых массированных и продолжительных атак подвергся Краснодарский край, там ранения получили шесть человек. Подробнее — в материале RTVI.

Глава Таганрога в Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что в городе были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия, а также детский сад №17.

Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки на город.

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала Камбулова.

Глава Таганрога отметила, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. По ее словам, рабочие с утра начнут обход поврежденных домов, чтобы оценить масштабы ущерба.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что еще два человека скончались от уже в больнице.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он в телеграм-канале.

До этого Слюсарь писал, что различные ранения получили еще десять жителей Таганрога и Неклиновского района.

«Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», — сказано в сообщении губернатора.

Атаке дронов в ночь на 25 ноября также подвергся Краснодарский край. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть человек, повреждены более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах.

«Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района», — сказано в сообщении главы края.

По словам Кондратьева, наиболее сложная обстановка Новороссийске и Геленджике.

«В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Кроме того, в Новороссийске развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали, добавил губернатор.

Кондратьев также назвал ночную атаку дронов одной из самых продолжительных и массированных.

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика временно не принимают и не выпускают воздушные рейсы.