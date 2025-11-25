В ночь на 25 ноября в результате атаки беспилотников в Ростовской области погибли три человека. Кроме того, одной из самых массированных и продолжительных атак подвергся Краснодарский край, там ранения получили шесть человек. Подробнее — в материале RTVI.
Глава Таганрога в Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что в городе были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия, а также детский сад №17.
Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки на город.
«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала Камбулова.
Глава Таганрога отметила, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. По ее словам, рабочие с утра начнут обход поврежденных домов, чтобы оценить масштабы ущерба.
Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что еще два человека скончались от уже в больнице.
«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он в телеграм-канале.
До этого Слюсарь писал, что различные ранения получили еще десять жителей Таганрога и Неклиновского района.
«Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», — сказано в сообщении губернатора.
Атаке дронов в ночь на 25 ноября также подвергся Краснодарский край. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть человек, повреждены более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах.
«Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района», — сказано в сообщении главы края.
По словам Кондратьева, наиболее сложная обстановка Новороссийске и Геленджике.
«В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил он.
Кроме того, в Новороссийске развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали, добавил губернатор.
Кондратьев также назвал ночную атаку дронов одной из самых продолжительных и массированных.
Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика временно не принимают и не выпускают воздушные рейсы.