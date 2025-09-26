В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В результате налета пострадавших нет.

Оперштаб уточнил, что пожар на Афипском НПЗ начался в результате падения обломков БПЛА, которые упали на одну из установок.

«Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Также в ночь на 26 сентября силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Днем ранее российские регионы атаковали 55 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбивали над территориями Ростовской области, Краснодарского края и Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны.

В Ростовской области дроны были перехвачены в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском районах, обошлось без разрушений и пострадавших

В Краснодарском крае фрагменты беспилотников нашли в Белореченском районе.- они рухнули на землю в районе одного из крупных предприятий муниципалитета.