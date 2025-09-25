Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края и Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сказано в утреннем отчете Минобороны.

В Ростовской области дроны были перехвачены в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он не уточнил, сколько летательных аппаратов было сбито.

«Предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем телеграм-канале.

В Краснодаре сигнал «Угроза беспилотной опасности» был объявлен в третьем часу ночи, о чем сообщил глава города Евгений Наумов. Об отмене сигнала он написал около пяти утра, добавив, что угрозы для жителей нет.

В свою очередь оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотников нашли в Белореченском районе.

«Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек — сотрудников предприятия — были эвакуированы в защитное сооружение. В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 кв. м, его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Канал SHOT писал, что в Белореченском районе ночью прогремело шесть взрывов, а на окраине «одного из городов» жители видели яркие вспышки в небе. Каналы военкоров, например, «Два майора» и «Силовики», уточняли, что крупное предприятие, где упали обломки дронов, это «ЕвроХим-Белореченские минудобрения».

Накануне днем беспилотники атаковали центр Новороссийска, в результате два человека погибли и 11 пострадали, двое из них остаются в тяжелом состоянии, написал мэр Андрей Кравченко. В городе был введен режим ЧС.

«Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет», — рассказал он.

Позднее в тот же день в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров (БЭК). Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей курорта об ограничении доступа к пляжам как минимум до середины дня 25 сентября и призвал воздержаться от нахождения у береговой полосы.

«Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего», — пояснил он.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука пишет, что массированная атака с использованием безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов велась фактически весь день 24 сентября, начиная с полуночи.