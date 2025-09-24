Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин объявил об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК) на федеральной территории. Он призвал покинуть пляжи и укрыться в безопасном месте.

Первое сообщение об угрозе БЭК Плишкин опубликовал в своем телеграм-канале в 16:24 мск. В 17:28 и 18:41 он уведомил, что опасность по-прежнему сохраняется.

«В связи с этим прошу сохранять спокойствие и воздержаться от посещения пляжей и прогулок на набережной до сигнала отмены опасности», — заявил глава администрации Сириуса.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об аналогичной угрозе в Сочи. Он подчеркнул, что в городе включены сирены и работают системы отражения атаки. Среди прочего, глава города призвал людей, которые живут и работают у береговой линии, оставаться в глухом помещении без остекления. Тем, кто находится на улице рядом с набережными, он порекомендовал срочно отправиться в укрытие.

«Все службы в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. <…> Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет спокойной», — обратился к сочинцам Прошунин.

Также Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Геленджика и Сочи, они были сняты в 17:05 и 17:34 соответственно.

Днем 24 сентября украинские беспилотники атаковали центр Новороссийска. Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Позднее оперштаб Краснодарского края заявил, что число раненых увеличилось до восьми. Шесть из них госпитализировали — троих с травмами средней тяжести, еще троих — в тяжелом состоянии.

По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в результате атак БПЛА пострадали 11 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в среднее тяжести, пятеро — в легкой. «Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет», — подчеркнул он.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, на месте происшествия задействованы все службы. Из-за падения обломков повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также пострадали 20 автомобилей, три из них полностью сгорели.

После завершения всех оперативных работ специалисты проведут обход по квартирам в поврежденных домах для определения ущерба. Кравченко пообещал оказать «всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал».