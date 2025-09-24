Два человека погибли и три пострадали при атаке украинских беспилотников по центру Новороссийская, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, украинские дроны ударили по центру города в разгар дня. Атака пришлась в район гостиницы «Новороссийск», ее здание пострадало. Повреждения получили и пять жилых домов, включая многоквартирные.

Обновление в 15:10. В Новороссийске введен режим ЧС, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале. «Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. После снятия угрозы рабочие группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения», — написал он. Вместе с тем мэр Новороссийска призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Кроме того, был поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. Двое сотрудников получили ранения различной степени тяжести, также есть «серьезно пострадавшие не из числа работников компании».

Кондратьев уточнил, что отражение атаки продолжается. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться дома. Произошедшее глава региона назвал «чудовищной атакой со стороны киевского режима».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — подчеркнул Кондратьев.

«Военный осведомитель» пишет, что Новороссийск был атакован украинскими дронами и безэкипажными катерами (БЭК). По данным телеграм-канала Shot, в городе было уничтожено не менее пяти БЭК, которые пытались нанести удары по береговой линии. Жителей ближайших районов просили укрыться на цокольных этажах зданий.

Также Shot утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили минимум пять беспилотников в центральную часть города. Один из дронов «прилетел» в парковку рядом с жилым домом, в результате загорелись машины.

Всего, по информации телеграм-канала, количество пострадавших из-за атаки ВСУ достигло восьми. В городе горят крыши двух многоквартирных домов, огонь захватил еще две квартиры. Также загорелось здание сервиса по прокату самокатов, в подвале которого заблокированы три человека. К ним едут спасатели, отмечает Shot.

«Осторожно, новости» публикуют кадры из школы Новороссийска. На них дети сидят полу и стульях в коридоре, а преподаватель раздает им практическую работу по географии. Как указывает телеграм-канал, все это происходит во время атаки БПЛА.

Также угроза атаки дронов объявлена в Анапе, сообщили в местной мэрии. В городе звучит сирена.