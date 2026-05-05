Украина продолжает терять территории, но может продолжать вести боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel.

«Они теряют территорию», — сказал он, говоря о положении Киева.

По словам Трампа, США продают оружие странам НАТО, а те «уже распределяют» его.

«Они [украинцы] имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — заявил глава Белого дома.

Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «хитрым человеком», заявив, что тот «вел себя агрессивно» во время встречи в Белом доме в начале 2025 года.

Американский лидер подчеркнул, что США стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, Трамп раскритиковал помощь Киеву при прошлой администрации, назвав «смехотворной» передачу вооружений на $350 млрд.

Как считают американские чиновники, Украина не продержится и двух дней без международной поддержки, написал 4 мая журнал Foreign Policy со ссылкой на европейские источники.