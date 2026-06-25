Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных бюджетных средств в размере $87,6 млрд. Как пишет Stars and Stripes, большая часть этой суммы предназначена для финансирования войны с Ираном.

Согласно документу, направленному спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, более $67 млрд планируется выделить Министерству войны США. Из них $21 млрд предусмотрен на закупку боеприпасов, $17,3 млрд — на оперативные расходы, $2,4 млрд — на беспилотники, $1,7 млрд — на поддержание боеготовности и еще $12,1 млрд — на другие программы, детали которых не раскрываются.

Кроме того, запрос включает $1,4 млрд на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Центральной Африке и $11,1 млрд на поддержку американских фермеров.

Запрос был направлен на следующий день после того, как Сенат одобрил ранее принятую Палатой представителей резолюцию о прекращении несанкционированных военных действий США против Ирана. С начала войны 28 февраля законодатели неоднократно выражали обеспокоенность ее стоимостью, в том числе необходимостью восполнения запасов критически важных боеприпасов.

Во время слушаний в Конгрессе в прошлом месяце финансовый контролер Пентагона Джей Херст сообщил, что общие расходы на войну достигли примерно $29 млрд. По словам американских чиновников, основная часть этих средств была направлена на обеспечение операций развернутых сил и не включает затраты на восстановление военных баз, пострадавших в ходе конфликта.

На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о прекращении войны и начале 60-дневных переговоров по иранской ядерной программе и смягчению санкций.