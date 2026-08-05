В одном из парков Орла открыли «Аллею Победителей», центральным элементом которой стал бюст Иосифа Сталина. На аллее также установили бюсты пяти советских военачальников, участвовавших в разработке и проведении Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» в 1943 году. Об открытии сообщает портал правительства Орловской области.

Помимо Сталина, на аллее увековечили Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова и Василия Соколовского. Они представляли Ставку Верховного Главнокомандования и командование Центрального, Брянского и Западного фронтов, участвовавших в операции.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сенаторы от региона Вадим Соколов и Василий Иконников, народный артист России Валерий Баринов, скульптор Герман Агальцов, представители общественных организаций и жители области.

Клычков заявил, что создание аллеи стало результатом совместной работы общественников, художников, скульпторов, архитекторов, строителей и представителей органов власти.

«Память истории — священный ориентир будущего. Орловская земля буквально пропитана мужеством тех, кто в сорок третьем году в ходе операции „Кутузов“ сокрушил оборону фашистов и окончательно изменил весь ход Великой Отечественной войны», — сказал губернатор.

По замыслу авторов проекта, шесть бюстов посвящены военачальникам, связанным с Орловской стратегической наступательной операцией.

Сталин как Верховный главнокомандующий утвердил план операции «Кутузов» и осуществлял общее руководство Ставкой. Жуков координировал действия Центрального, Брянского и Западного фронтов. Василевский, занимавший пост начальника Генерального штаба, участвовал в разработке и проведении операции и координировал действия фронтов.

Рокоссовский командовал Центральным фронтом, который перешел в контрнаступление 15 июля 1943 года. Брянским фронтом руководил Попов, а Западным — Соколовский.

Орловская операция «Кутузов» проходила с 12 июля по 18 августа 1943 года и стала частью Курской битвы. 5 августа советские войска освободили Орёл и Белгород. В тот же день в Москве впервые был произведен артиллерийский салют в честь победы советских войск.

После открытия аллеи участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к бюстам военачальников.