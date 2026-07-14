Рост числа памятников Иосифу Сталину в России связан не с централизованной кампанией, а с готовностью региональных и местных властей согласовывать частные инициативы, заявил в беседе с RTVI политолог Константин Калачев. По его мнению, такая тенденция, вероятно, сохранится, пока в стране усиливается внимание к теме Победы в Великой Отечественной войне.

19 июля в Череповце, в День металлурга, должны открыть памятник Сталину. Как сообщил 30 июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, монумент появится в сквере на пересечении улиц Металлургов, Сталеваров и проспекта Победы. На благоустройство территории направили 23 млн рублей внебюджетных средств.

Для Вологодской области это будет уже четвертый монумент Сталину с конца 2024 года. Первый открыли в Вологде, на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил в политической ссылке с декабря 1911-го по февраль 1912 года. Тогда Филимонов объяснял установку «запросом» общества и называл Сталина человеком, оставившим «неизгладимый след в истории» России.

В мае 2025 года бюст Сталина появился в поселке Кадуй — рядом с бюстом Ленина у краеведческого музея. Инициаторами выступили местные коммунисты. В июле того же года еще один бюст установили в Никольске у здания школы, также по соседству с памятником Ленину. Администрация округа заявляла, что это сделали по инициативе жителей, а Филимонов отреагировал на открытие словами: «Никольчане молодцы».

Калачев в беседе с RTVI отметил в этой ситуации личную роль главы Вологодской области.

«Там роль личности играет губернатор, и надо смотреть на это сквозь призму его симпатий, предпочтений, убеждений. Это отдельная история, отдельный кейс», — сказал он.

В целом, продолжил политолог, инициатива в таких историях обычно исходит «снизу» — от частных лиц или общественных групп. Изменилось, по его словам, отношение властей к таким предложениям.

«Раньше этим людям не пришла бы в голову мысль идти в органы власти и согласовывать — поставили бы они памятник у себя во дворе или на своей частной вилле. А сейчас — в центре города, то есть власти готовы идти навстречу», — пояснил Калачев.

По его оценке, запрос на такие монументы отражает «дух времени».

«Можно проводить параллели с нынешним временем, а можно, наоборот, рассматривать это с точки зрения контрпозиционирования. То есть, с одной стороны, это Иосиф Виссарионович в своем френче, шинели и так далее, который считается в народе образцом личной скромности, жесткости в отношении к окружению, готовности пожертвовать ради интересов дела любым. С другой — нынешнее время, когда широкие народные массы считают, что элиты, нобилитет, оторвались от жизни», — объяснил эксперт.

«В моем детстве водители ставили фотографии Сталина за стекло автомобиля. Водитель готов был бы поставить памятник Сталину, но у него не было на это денег, и никто бы ему это не согласовывал. А сейчас эти водители — в кавычках — имеют миллионы и миллиарды, а власти готовы согласовывать», — добавил он.

Калачев прогнозирует, что число подобных памятников будет увеличиваться. Главная причина, по его мнению, в том, что Сталин прочно ассоциируется с Победой, а эта тема остается одной из ключевых в государственной политике памяти.

«Понятно, что количество памятников будет расти. Для кого-то этот памятник — форма протеста, для кого-то — уважение к истории, а для кого-то — конъюнктура», — сказал политолог.

Он сравнил эту тему с дискуссиями о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. «В любой непонятной ситуации вбрасывай тему переименования Волгограда в Сталинград, в любой непонятной ситуации ставь памятник Сталину, и все будут обсуждать. Может быть, это вообще белый шум, а мы с вами обсуждаем», — допустил собеседник RTVI.