У школы № 2 в Никольске Вологодской области установили бюст Иосифа Сталина. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба администрации Никольского округа.

В сообщении говорится, что бюст был установлен в парке 50-летия Победы по инициативе местных жителей.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления», — отметили в администрации района.

В посте в группе «Моя Вологодская область» во «ВКонтакте» утверждается, что бюст Сталину установили члены КПРФ «с помощью бизнес-сообществ и простых никольчан». Могнумент был изготовлен из чугуна в Череповце, говорится в публикации.

Глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев сообщил изданию «Подъем», что предложение об установке бюста Сталину поступило в местную администрацию от представителей «старшего поколения».

«Они сами собирали, сами с бизнесом работали по сбору денежных средств, сами устанавливали. Это не наша инициатива», — сказал он.

По словам Мишенева, в администрации лишь согласовали проект. «Там рядом памятник Ленину, поэтому как бы вот так», — добавил глава округа.

В то же время Мишенев не смог ответить на вопрос об отношении к установке бюста.

«Мы сейчас с правительством Вологодской области это прорабатываем, пока комментарий официально давать не буду», — приводит слова чиновника «Подъем».

Бюст Сталина в Никольске стал третьим монументом, увековечивающим память о советском вожде в Вологодской области. Первый открыли в декабре 2024 года на территории музея-заповедника «Вологодская ссылка», второй — в мае 2025 года в поселке Кадуй.

В конце июня прокуратура Вологодской области подала иск с требованием демонтировать памятник Иосифу Сталину, открытый в декабре губернатором региона Георгием Филимоновым. Причиной обращения в суд ведомство назвало нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции при заключении контракта на установку монумента. Сам Филимонов, комментируя претензии прокуратуры, заявил, что судьба памятника Сталину в Вологде не обсуждается, он «будет стоять».