Судьба памятника Иосифу Сталину в Вологде не обсуждается, он «будет стоять». Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, комментируя претензии региональной прокуратуры к контракту на установку монумента.

Он назвал ситуацию вокруг памятника попыткой «раздуть странный ажиотаж на ровном месте». По словам Филимонова, обсуждается не судьба монумента, а только правовые нюансы процедуры оформления документов.

«У Минкульта области и юридического блока правительства региона есть свои полноценные правовые аргументы. Коллеги занимаются. Но сам объект вне обсуждения. Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров», — заключил он.

Свой пост Филимонов дополнил стикером с изображением Сталина и надписью «Я запишу…»

Чем недовольна прокуратура

Ранее стало известно, что прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт стоимостью 10,5 млн рублей на поставку памятника Сталину, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и индивидуальной предпринимательницей Екатериной Ложеницыной. Монумент открылся в декабре 2024 года при участии губернатора Георгия Филимонова.

Прокуратура в своем иске потребовала возвратить памятник Ложеницыной и взыскать с нее сумму контракта в пользу музея. Иск появился в картотеке арбитражного суда Вологодской области еще в апреле, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В пресс-службе региональных судов пояснили, что прокуратура увидела нарушение законодательства о защите конкуренции при заключении госконтракта на установку памятника. Ведомство считает, что музей необоснованно провел закупку у единственного поставщика, причем по завышенной цене.

В правительстве Вологодской области пояснили, что к самому памятнику у прокуратуры претензий нет: оспаривается только закупка. У властей региона «другая позиция», и они будут ее отстаивать, заявили в администрации.

Зачем в Вологде поставили памятник Сталину

Памятник Сталину создал скульптор Константин Кубышкин. Он рассказывал, что финальный эскиз утвердил лично губернатор. По словам автора, единственная сложность в работе состояла в том, чтобы детально передать парадный образ советского вождя.

Монумент установлен на территории дома-музея, в котором Сталин отбывал свою вологодскую ссылку в 1911-1912 годах. Гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева рассказала RTVI, что разработка идеи памятника Сталину приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие памятника состоялось в декабре 2024 года. В День Победы губернатор Вологодской области возложил к нему цветы.

До открытия памятника на сайте Change.org появилась петиция с просьбой не устанавливать монумент, поскольку это «реабилитирует культ личности и насилия в нашей стране». С октября прошлого года она собрала 3 тыс. подписей.

Филимонов в день открытия памятника назвал Сталина «одним из самых грандиозных и величайших деятелей» в истории России, добавив, что память о нем «нужно беречь, чтить и передавать потомкам из поколения в поколение».

Рассуждая о фигуре Сталина в майском интервью РБК, Филимонов заявил, что «согласен и с теми, кто говорит, что это были преступления против человека и здравого смысла, но и величие отрицать никому не дам». Губернатор отметил, что его собственная семья «претерпела и трагизм нашей истории», и «доблесть эры героев-победителей». Он также добавил, что периодически возлагает цветы к памятнику жертвам политических репрессий.