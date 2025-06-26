Прокуратура Вологодской области сочла, что при заключении контракта на установку памятника Иосифу Сталину в столице региона было нарушено законодательство в сфере защиты конкуренции, и на этом основании подала иск в суд. Об этом сообщила пресс-служба областных судов.

«По мнению заявителя, при заключении государственного контракта на поставку памятника имело место нарушение законодательства о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Вологодская ссылка» заключил с индивидуальным предпринимателем Екатериной Ложеницыной контракт на установку памятника Сталину для «модернизации экспозиции». Стоимость контракта составила 10,5 млн рублей.

Закупка была проведена у единственного поставщика, что возможно «только в исключительных случаях», отметили в суде. Прокуратура сочла такие действия необоснованными, а стоимость контракта — завышенной.

В результате ведомство обратилось в арбитражный суд с иском «в интересах Вологодской области в лице Министерства культуры региона». В качестве третьего лица к делу привлечено областное министерство финансов. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 июля.

В иске, опубликованном ранее в картотеке арбитражного суда, прокуратура просит вернуть Ложеницыной памятник Сталину и взыскать с нее в пользу музея 10,5 млн рублей.

Источник РБК в правительстве Вологодской области подчеркнул, что прокуратура пытается оспорить именно закупку, а не установку памятника.

«К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать», — сказал собеседник издания.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник Сталину в декабре 2024 года, назвав его «долгожданным». По словам главы региона, на это был «большой запрос» со стороны общественности и патриотических организаций, в то числе молодежи.

Филимонов заявил, что историю нужно воспринимать «во всем ее величии, славе и трагизме, не отказываясь ни от одного периода». Во время правления Сталина «были трагедии, но были взлеты, была Великая Победа, были великие свершения в научно-техническом смысле», отметил губернатор.

«Я искренне убежден, что Сталин — один из самых грандиозных и величайших деятелей в истории нашей страны, память о котором нужно беречь, чтить и передавать потомкам из поколения в поколение», — писал он в своем телеграм-канале.

Разработка идеи памятника Сталину была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, рассказала RTVI генеральный директор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева. По ее словам, детали проекта обсуждались «на самом высоком уровне». Сталин находился в ссылке в Вологде с декабря 1911 года по февраль 1912-го.