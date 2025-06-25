Прокуратура Вологодской области через суд потребовала демонтировать памятник Иосифу Сталину, который губернатор Георгий Филимонов открыл в Вологде в декабре. Разбирательство было назначено на 24 июня, но его отложили и назначили новое заседание 9 июля, сообщается на сайте областного арбитражного суда.

Из опубликованных судом документов по делу следует, что прокуратура требует признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимательницей из Подмосковья Екатериной Ложеницыной и государственным музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Именно на его территории установили монумент в память о том, что будущий советский руководитель жил там в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

Надзорное ведомство также требует вернуть Ложеницыной монумент и взыскать с нее в пользу музея 10,5 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу привлечено министерство культуры Вологодской области. На предварительном судебном заседании 29 мая представители музея «Вологодская ссылка» также попросили привлечь третьим лицом областное министерство финансов. Это ходатайство пока не рассмотрено судом.

В опубликованных документах не указано, с чем связано требование демонтировать памятник Сталину. Известно, что в октябре 2024 года, когда губернатор анонсировал его установку, объяснив это запросом общественности, жители написали петицию против монумента. Ко времени открытия памятника в декабре ее подписали 2,8 тыс. человек. Жители также обратились к вице-губернатору Владимиру Осиповскому с предложением провести общественные слушания, но тот ответил, что такая процедура не требуется, поскольку памятник будет открыт только в часы работы музея.

«КП — Вологда» пишет, что активисты также обращались в различные инстанции с требованием проверить законность установки памятника, в том числе некоторые направили заявления в Генпрокуратуру.

Гендиректор музея «Вологодская ссылка» ранее рассказала RTVI, что разработка идеи памятника Сталину заняла около трех месяцев и приурочена к 80-летию Победы, отмеченной в 2025 году. По ее словам, все детали обсуждались «на самом высоком уровне».

В период майских праздников губернатор Филимонов сообщил в своем канале, что к памятнику были возложены цветы. «Чтить память Верховного Главнокомандующего, человека, с чьим именем неразрывно связана Победа, — наш моральный долг», — написал он.

В июне Филимонов заявил, что ко Дню народного единства 4 ноября на «витрине» Вологды — Кремлевской площади — планируется установить девятиметровый памятник Ивану Грозному.