Девятиметровый памятник Ивану Грозному в Вологде планируется поставить ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Он рассказал, что монумент будет стоять на «витрине» Вологды — Кремлевской площади.

«И вот на этой площади будет стоять памятник Ивану Грозному высотой девять метров. Это монументальная скульптурная композиция сейчас в стадии проектирования, затем отливка, и будем стараться успеть открыть к 4 ноября», — рассказал ТАСС губернатор.

По словам Филимонова, нельзя отказываться от одного периода в истории или «возвеличить лишь один этап в истории нашей страны».

«Мы воспринимаем нашу историю как цветущую многосложность во всем ее величии, в блистательной победоносной славе, величии и во всем ее трагизме. Поэтому воспринимаю историю целостно, мы обязаны чтить достижения наших предков», — сказал глава региона.

Он также напомнил, что ранее в Вологде был установлен памятник советскому лидеру Иосифу Сталину.

В своем телеграм-канале Филимонов сообщил, что на Кремлевской площади старую плитку уже сняли и заменяют подземные коммуникации. В будущем там появится новое покрытие, проведут озеленение и установят павильоны. По словам губернатора, памятником Ивану Грозному занимаются московские скульпторы.

Филимонов также сообщил ТАСС о планах по установке новых памятников в регионе. Среди них будут монументы в честь Белозерского полка, первого секретаря Вологодского обкома КПСС Анатолия Дрыгина, а также офицеров и генералов царской армии, отличившихся в войнах XIX века и в Первой мировой войне.

Иван IV Грозный планировал сделать Вологду центром опричнины и даже распорядился в 1565 году возвести Вологодский Кремль. Однако через некоторое время опричнина была упразднена.

В октябре 2024 года глава Вологодской области объявил о планах установить памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого, по его словам, находится у него в кабинете. Параллельно обсуждалось открытие памятника Сталину, которое состоялось в декабре того же года.

Гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева в беседе с RTVI рассказывала, что установка памятника Сталину была связана с 80-летием Победы. Что касается Ивана Грозного, то обсуждение создания монумента царю поднимался, по ее словам, еще «в двухтысячные годы». Она уточнила, что Иоанн IV — «знаковая для Вологды личность».

«Именно он был заказчиком и инициатором строительства Софийского каменного собора в Вологде, который начали возводить в 1568 году. Известно также, что он Вологду хотел сделать столицей опричнины. Так что в плане исторической значимости установка этих памятников взаимосвязана», — сказала Евсеева.

В феврале 2025 года в регионе появилась организация «Опричники». Ее задачей называлось воспитание патриотизма среди молодежи. После публикации этой информации в СМИ власти уточнили, что «Опричники» — лишь один из возможных вариантов названия, который в итоге не был утвержден.