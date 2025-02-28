Вологодская НКО, которую создадут для «воспитания молодежи», на самом деле не будет называться «Опричники». Об этом RTVI рассказали в пресс-службе губернатора Вологодской области.

Опричнина — это удел, который получала вдова умершего князя после раздела его владений, все остальное уходило к его наследникам по мужской линии. Позднее так стали называться представители личной гвардии царя Ивана Грозного. В их обязанности входили: конфискация земель, подавление оппозиции и расправа над врагами царя.

«В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация, которая начинает работу с 1 апреля 2025 года. Ее структура управления, название и состав в данный момент все еще проходят этапы согласования. Информация о том, что она будет называться “Опричники” — некорректна. Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано», — отметили представители главы региона.

В пресс-службе уточнили, что такие «проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее».

26 февраля вологодские власти опубликовали постановление о создании автономной некоммерческой организации «Опричники», целью которой должно быть «предоставление услуг по созданию условий <…> формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи, а также для формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности граждан».

Заниматься она должна проведением различных мероприятий, направленных на «социальное и личностное развитие молодежи». Министерству молодежной политики поручено в срок до 31 марта 2025 года решить этот вопрос.

После публикации документа в соцсетях возникли споры по поводу уместности названия. «Газета.Ru» со ссылкой на источник сообщает, что инициаторами создания НКО под названием «Опричники» в Вологодской области якобы была некая группа молодежи.

«Инициатива исходила снизу, это был креатив группы общественников, которые организацию создают, а не из чиновничьей среды. Как они это объясняют, здесь был очень долгое время Иван Грозный, Вологда считается столицей опричнины. Для них опричнина — это не кровавый террор и беззаконие, а символ порядка и стройной структуры», — сказал собеседник издания.

Иван IV Грозный хотел сделать Вологду столицей опричнины и даже приказал в 1565 году построить Вологодский кремль. Через несколько лет опричнину упразднили.

В октябре 2024 года глава Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале опубликовал фото и видео с памятником Иосифу Сталину, добавив, что он будет установлен в музее «Вологодская ссылка». По его словам, в обществе на это есть запрос. Филимонов уточнил, что «при всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности» Сталина нужно признавать «великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

Кроме того, Филимонов заявил, что планируется установка памятнику и Иоанну IV, бронзовая модель которого, по его словам, находится у него в кабинете.

Гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева в беседе с RTVI тогда объяснила, что установка памятника Сталину была связана с 80-летием Победы. Что касается Ивана Грозного, то обсуждение создания монумента царю поднимался, по ее словам, еще «в двухтысячные годы». Она уточнила, что Иоанн IV — «знаковая для Вологды личность».

«Именно он был заказчиком и инициатором строительства Софийского каменного собора в Вологде, который начали возводить в 1568 году. Известно также, что он Вологду хотел сделать столицей опричнины. Так что в плане исторической значимости установка этих памятников взаимосвязана», — сказала Евсеева.

В феврале 2025 года Филимонов окрестил Вологодскую область «самым русским [регионом] в России». По его словам, область вымирает, и призвал местные клиники полностью отказаться от лицензии на аборты. Среди новых мер, которые «должны создать благоприятные условия для выхода из депопуляции Вологодчины», глава региона назвал акушерский туризм и ЭКО-туризм.