Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что его регион, который является «самым русским в России», вымирает, призвав местные клиники полностью отказаться от лицензии на аборты. По его словам, темпы сокращения местного населения в течение последних пяти лет «превышает 3,4% при среднероссийском уровне в 0,4%».

«Самый русский регион России вымирает. В год теряем уже больше 8,5 тыс. человек, в первую очередь трудоспособного возраста. При этом сокращается и численность женщин детородного возраста — за последние 10 лет почти на 50 тыс. человек», — заявил он по итогам встречи с врачами государственных и частных медучреждений при участии священников РПЦ.

По его словам, на различные программы, в том числе по поддержке многодетных семей, власти региона выделили 2,8 млрд рублей, в том числе по 100 тыс. рублей выплате женщинам, родившим ребенка в возрасте до 25 лет.

Также Филимонов заявил, что в Вологодской области реализуется программа «Защити меня сегодня», в рамках которой врачи получают по 5 тыс. рублей за каждый случай, когда они отговорили женщину от аборта, и по 25 тыс. рублей — после рождения ребенка.

Среди новых мер, которые «должны создать благоприятные условия для выхода из депопуляции Вологодчины», глава региона назвал акушерский туризм и ЭКО-туризм. В первом случае речь идет о приезжих женщинах, которые родили в Вологодской области и получат за это 50 тыс. рублей. ЭКО-туризм — проведение процедуры ЭКО «за счет областных средств».

«Только за прошлый год регион потерял 1505 потенциальных беременностей по желанию женщины. Берем на контроль каждый случай аборта. Лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. Мы призываем полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. Исключения: при наличии медицинских противопоказаний; беременность [наступила] после преступных действий в отношении женщин», — сообщил Филимонов.

В качестве необходимого условия «народосбережения», помимо запрета абортов, губернатор назвал региональный закон об ограничении продажи алкоголя, который вступит в силу 1 марта.

24 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал гинекологов-акушеров «ярыми сторонниками» и «инициаторами» проведения абортов. По его мнению, часть из них «застряла в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других “людоедских” лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева».

Ранее Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Согласно документу, максимальный штраф для физических лиц составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 5 млн рублей.