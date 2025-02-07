Тотальный запрет на искусственное прерывание беременности невозможен без решения двух проблем ― обеспечения жильем и достойными зарплатами. Об этом сообщила RTVI председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Так депутат прокомментировала заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о том, что в регионе обсудят возможность полного запрета абортов. В области с конца 2023 года действует запрет на склонение к аборту.

Останина напомнила, что в России уже был «исторический опыт» запрета на аборты, но при этом «через запятую говорилось о том, что самое главное — обеспечить возможность воспитать рожденного ребенка». Имеются в виду виды бесплатной поддержки семей — детская кухня, доступные ясли, детсады и школы, жилье, проезд на общественном транспорте и отдых, пояснила Останина.

«Я думаю, что если это будет обсуждение, то в любом случае в широкой дискуссии совершенно очевидно выявятся две проблемы, без которых невозможен тотальный запрет на прерывание беременности», — подчеркнула глава думского комитета по защите семьи.

Первая проблема ― это «базовое отсутствие жилья», вторая — обеспечение одного из членов семьи работой с достойной зарплатой, пояснила Останина. Если вологодский губернатор сможет предложить семьям отдельное жилье, а также расширение и улучшение жилищных условий, «то это будет, конечно, наверное, тем самым аргументом, который будет положен в основу отказа от прерывания беременности», считает парламентарий.

«Второе — знаете, у нас семьи мало рассчитывают на поддержку, подачки и так далее. Если один из членов семьи будет обеспечен гарантированно работой с достойной заработной платой, то это еще одно условие отказа от абортов. Если губернатор гарантирует, условно, нашей молодежи, мужчинам, рабочее место с зарплатой 200 тыс. рублей, ― ну что ж, я думаю, что прямо рванет демография тогда по Вологодской области», — сказала Останина.

В числе других возможных мер поддержки депутат назвала бесплатное горячее питание в школах для всех классов, а также отдых за счет областного бюджета, бесплатный общественный транспорт, секции и кружки.

«Ну почему бы не поддержать? Я бы в случае, если при обсуждении губернатор все это предложит, я бы поддержала полный запрет на аборты. Почему нет», — заключила Останина.

6 февраля губернатор Вологодской области анонсировал большое совещание с участием директоров, главврачей и акционеров частных клиник. На встрече планируется обсудить необходимость отказа от абортов даже в частных клиниках, сообщил Георгий Филимонов. По его словам, работа ведется совместно с общественными организациями, госструктурами и при содействии Русской православной церкви.

В январе в РПЦ выразили мнение, что государственных мер поддержки семей недостаточно для улучшения демографической ситуации, и выступили за законодательный запрет абортов в частных клиниках. По данным патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 87 регионов установили контроль над этой сферой, а более 530 частных клиник добровольно отказались от проведения абортов.