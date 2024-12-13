Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI предложила убрать из Конституции запрет на государственную идеологию, в том числе для того, чтобы повысить рождаемость в России. Так парламентарий прокомментировала слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который объяснил низкую рождаемость в стране ошибками в формировании идеологии и информационной повестки.

Шумков в частности заявил, что в России последние 30 лет «лепили идеологию общества потребления», которому «дети не нужны», и предложил «пересмотреть всю парадигму» развития российского общества. По мнению губернатора, попытки государства «за деньги покупать рождаемость» ни к чему не приводят. Выплаты и пособия помогают улучшить условия жизни семьи, но она «должна рожать детей вне зависимости от финансовых стимулов», заявил глава региона.

Останина согласилась с мнением Шумкова о том, что выбраться из демографической ямы только с помощью материальных выплат не получится. Семьи отказываются от рождения детей и заводят не больше одного ребенка из-за отсутствия не только жилья и высоких доходов, но и «понимания того, в какой стране они будут жить, отсутствия доверия к власти».

«В данном случае губернатор Шумков, думаю, имел в виду и то, что причина в том числе и какое государство мы за эти 30 лет построили: государство для людей, или чиновники построили государство для себя», — сказала Останина RTVI.

Она напомнила, что в России принимаются законы, направленные на традиционные ценности, но «мы не ответили на вопрос: какое государство мы строим, что является нашей идеологией?»

«У нас по статье 13 Конституции никакая идеология не может быть государственной. Если сейчас мы говорим: смотрите, какая замечательная молодежь у нас, воюет в зоне СВО, патриотизм — это главное, борьба за сохранение своей родины, правды исторической, — почему бы это не объявить нашей идеологией и сегодня убрать вот этот запрет на идеологию, чтобы молодежь понимала, в какой стране они живут и к чему мы стремимся», — заявила Останина.

Еще одной причиной, по которой молодые люди не хотят создавать семью и рожать детей, депутат назвала недоступность жилья и «непомерные» ипотечные кредиты.