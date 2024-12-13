К снижению рождаемости в России привела «идеология общества потребления», которая «лепилась» последние 30 лет. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, отвечая на вопрос о том, почему в стране не создаются большие семьи.

«Причин много, проблема комплексная. Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя, и когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем», — сказал Шумков.

Для решения проблемы нужно «пересмотреть всю парадигму», по которой российское общество развивалось все последние десятилетия, считает губернатор. Он выразил убежденность, что деньги «никак не влияют» на демографию, и привел в пример сумму детских пособий в Германии, эквивалентную 80 тыс. рублей. При этом численность коренного населения Германии не растет, подчеркнул Шумков.

«Все попытки государства за деньги покупать рождаемость оборачиваются ничем. <…> Материнский капитал и детские пособия являются шикарным инструментом, помогающим улучшить условия семьи, которая должна рожать детей вне зависимости от финансовых стимулов», — заявил он.

По мнению Шумкова, разбираться в нежелании россиян создавать большие семьи должны не финансисты, экономисты и политики, а психологи, социологи и другие специалисты, «которые понимают, почему сегодня люди не рожают других людей».

Глава региона предложил «покопаться в головах» и понять, какие ошибки были совершены в формировании идеологии и общественно-информационной повестки. По мнению Шумкова, официально россиянам говорят о необходимости рожать детей, но «если почитать наши газеты, интернет, посмотреть телевизор <…> — по эффекту 25-го кадра метровыми буквами написано: “Не рожай”». В связи с этим нужно «перепрошивать» информационную повестку, заявил Шумков.

«Не только материальными, но и прочими стимулами формировать, что нужно рожать, и заходить вдолгую — лет на 30-50. Через 3-5 лет ничего не поменяется. Сейчас очень быстрое решение — это сокращение количества абортов. <…> Вдолгую — это пересмотр ориентиров, по которым развивается наше общество», — сказал губернатор.

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2023 года составил 1,41, ― это минимум за последние 17 лет, подсчитал Росстат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот уровень «страшно низким» и катастрофическим для будущего нации. Демограф Алексей Ракша в беседе с RTVI объяснял, что причиной столь низких показателей стал провал рождаемости в 1990-х годах, из-за которого снизилось число женщин детородного возраста. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,6, а к 2036-му ― до 1,8.