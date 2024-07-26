Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал катастрофическим для будущего страны коэффициент рождаемости, который находится на уровне 1,4. Об этом он заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео которой опубликовано в телеграм-канале мероприятия.

По его словам, россиян становится с каждым годом все меньше, и справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости.

«Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», ― сказал Песков.

Он назвал героинями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2023 года составил 1,41, ― это минимум за последние 17 лет. Суммарный коэффициент показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.

В 41 регионе этот коэффициент был ниже среднего по стране. Наименьшие значения отмечены в Ленинградской области (0,88) и и Севастополе (0,98). Самый высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Чечне (2,66), Туве (2,44), Республике Алтай (2,03).

В мае президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,6, а к 2036-му ― до 1,8.