Госдума в первом чтении единогласно приняла пакет законопроектов о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). 388 депутатов проголосовали «за», передает корреспондент RTVI. Согласно тексту документа, максимальный штраф для физлиц в случае его принятия составит до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн рублей.

Первый законопроект вводит запрет на пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, в печатной продукции, в кинематографе и рекламе. Депутаты подчеркивают, что базовое слово в этих законопроектах — пропаганда.

«Много инсинуаций сейчас в средствах массовой информации, в социальных сетях по поводу того, что мы собираемся вмешиваться в частную жизнь людей. Это не так. Личное дело каждого — планирование семьи. Это личное дело мужчины и женщины. Мы говорим лишь о противодействии созданию положительного образа отказа от деторождения, вершиной айсберга которого является так называемый чайлдфри», — пояснил на заседании первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Второй законопроект устанавливает административную ответственность за «публичные действия, направленные на пропаганду отказа от деторождения» по аналогии с действующей административной ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений, смены пола, рассказал первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов.

Минимальный штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Максимальный штраф за пропаганду чайлдфри устанавливается в размере до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

О чайлдфри и чайлдхейте

В регионах России фиксируется наступление демографической зимы, число родившихся за полгода по сравнению за аналогичный период уменьшилось еще почти на 12 тыс. человек, и последняя всероссийская перепись населения показывает, что более 22% супружеских пар не имеют детей, привела данные во время обсуждения депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

«Девяностые базой стали как раз идеи гедонизма, призыв жить в комфорте, достатке, без детей, которые в кавычках “доставляют материально-психологический дискомфорт”, и также грозящее якобы планете перенаселение за счет манипулятивных технологий, стало формироваться общественное мнение, что не иметь детей — это норма и легитимная стратегия репродуктивного поведения, происходила трансформация ценностей материнства, родительства, все более агрессивной стала риторика, и стал переходить от чайлдфри к чайлдхейту», — отметила Аиткулова.

По ее словам, в соцсетях идеологию чайлдфри пропагандируют около 400 групп, куда входят порядка 1,5 млн человек, причем около трети — несовершеннолетние, один раз в 20 минут появляется чайлдфри-контент.

«Это закон о запрете антигосударственной пропаганды»

Авторами законопроекта стали 173 депутата Госдумы и пять сенаторов (во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко), кроме представителей фракции «Новые люди». Как объяснила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева, «при установлении запретов надо не только считать, сколько привлекли за нарушение, но и изучать практику правоприменения». Она также выразила опасение, что люди могут в этом случае начать «писать доносы».

По поводу правоприменительной практики также высказался депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Общая формулировка — “отказ от деторождения”. У нас, бывает, на многих хороших идеях, а это, безусловно, хорошая, из-за правоприменительной практики может быть поставлен крест. В первое время у нас в районных судах пытались привлекать за изображение радуги как признака такого неотъемлемого ЛГБТ*», — сообщил он.

Отвечая на замечание, Аиткулова заверила, что критерии отнесения информации к пропагандирующей чайлдфри разработает Роскомнадзор.

«Перегибов быть не должно», — подчеркнула она, указав, что это также предмет для парламентского контроля.

В целом, по ее словам, с принятием этих двух законов «не надо ждать демографического взрыва», но решение о том, чтобы завести детей, должно приниматься без общественного давления.

«Это закон не о лайках и репостах, это закон о запрете антигосударственной пропаганды», — согласилась с Аиткуловой глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

О бездетности и развале Советского Союза

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман во время обсуждения привел «справку упомянутому англосаксонскому суеверию о перенаселенности земли».

«Уже тех технологий, что были доступны нам в прошлом тысячелетии, достаточно для того, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего тысячелетия обеспечить уровень благосостояния, считающийся доступным так называемому “золотому миллиарду”, по меньшей мере 15-20 миллиардам человек, то есть населению в 2-2,5 раза больше нынешнего. А демографы прогнозируют, что больше человечество точно не вырастет, так что это именно суеверие. И еще. По моему личному опыту печальному, бездетность — тяжкое несчастье», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идет идеологическая война. Он добавил, что в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола, внесены дополнения. Володин подчеркнул, что парламентарии «продолжают формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей».

Во время обсуждения документа спикер Госдумы назвал фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» одной из причин развала СССР.

«Еще во времена ЦК КПСС в 89 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатры, секретари ЦК ходили-смотрели. Итог? Страны не стало. Премии вручались за это. А потом стали популярными… профессии не назову, понимаем, о чем речь идет. А кто это все сделал?» — заявил депутат.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России