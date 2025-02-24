Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с главой фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной назвал гинекологов-акушеров «ярыми сторонниками» и «инициаторами» проведения абортов. Об этом глава региона написал в своем официальном телеграм-канале.

«Значительной проблемой остается настрой самих гинекологов-акушеров, часть из которых застряли в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других “людоедских” лавок. <…> Нередко такие специалисты, получая зарплату от государства, сами же выступают ярыми сторонниками и инициаторами проведения абортов и предотвращения зачатия и родов в 100% случаев», — отметил Шумков.

Глава Курганской области отметил, что в рамках системы страховой медицины предусмотрено финансирование проведения абортов. Однако средств на «предотвращение» самих абортов по программе ОМС не выделяется вовсе. «Получается совсем не логично», — подчеркнул он.

«Наш народ должен расти и развиваться, а не усыхать и вымирать под рекомендации всякого международного отребья», — добавил губернатор.

Он также предложил ввести в дополнение к детскому пособию, предназначенному для содержания ребенка по «минимальному» стандарту потребностей, пособие для «неработающих матерей».

«При наличии ресурсов у государства, в будущем, нужно будет подумать о введении не только детского пособия, но и пособия для неработающих матерей, в одиночку ухаживающих за ребенком до трех лет», — отметил Шумков.

В октябре 2024 года глава Курганской области сравнил сторонников чайлдфри с сатанистами, устраивающими «открытый конфликт с Богом». Также он призвал в Год семьи рожать как можно больше, назвав это национальной идеей.

Незадолго до этого Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Согласно документу, максимальный штраф для физических лиц составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 5 млн рублей.