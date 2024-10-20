Глава Курганской области Вадим Шумков сравнил сторонников чайлдфри с сатанистами, которые устраивают «открытый конфликт с Богом». Также он призвал в Год семьи рожать как можно больше, назвав это национальной идеей.

По мнению Шумкова, в информационно-общественной повестке «давно искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый “чайлдфри” и так далее». По его словам, продвигаются эти идеи как «некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью».

«Вместе с тем в замысле Божием было создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, ничего при этом не перепутав. Наделив их способностью к продолжению рода. Потому любая попытка «покачать» эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что «давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт», добавив хэштег «#ОбыкновенныйСатанизм».

«Всю национальную идею, поисками которой занимаются множество больших умов, для нашей огромной страны можно свести к паре фраз: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами»», — уверен Шумков.

17 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Согласно документу, максимальный штраф для физических лиц составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 5 млн рублей.