В Вологде открыли памятник руководителю СССР Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Монумент установили на территории дома-музея, где Сталин жил в период с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

«В Вологде Иосиф Виссарионович провел несколько месяцев, жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка». Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Филимонов подчеркнул, что необходимо ценить прошлое «во всем его многообразии», принимая и «неоднозначные его страницы».

«Это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. Уважаешь историю — уважаешь себя», — считает вологодский глава.

Гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева рассказывала RTVI, что разработка идеи памятника Иосифу Сталину в Вологде заняла около трех месяцев. Она отметила, что в данном контексте Сталин рассматривается как главнокомандующий, потому что в 2025 году будет 80-летие Победы.

По словам Евсеевой, к разработке проекта приступили после того, как региональное отделение КПРФ попросило губернатора установить памятник Сталину.

Петиция против установки памятника

О том, что в Вологде будет установлен памятник Иосифу Сталину, губернатор сообщил в октябре. Он объяснил такое решение обращениями со стороны общественности.

При этом местные жители запустили петицию против установки монумента (на момент написания новости ее подписали 2,8 тыс. человек), а также направили обращение по поводу проведения общественных слушаний вице-губернатору Вологодской области Владимиру Осиповскому.

В своем ответе Осиповский объяснил, что монумент Сталину будет установлен на территории музея, который открыт в определенные часы. В связи с этим проведение процедуры общественных слушаний не требуется.

«Считаем, что установка скульптуры именно на территории музея отвечает интересам исторического просвещения и задачам развития историко-культурного потенциала города Вологды», — говорится в его ответе, опубликованном журналисткой Евгенией Сибирцевой.

Сибирцева выразила мнение, что «отписка» из областного правительства свидетельствует о том, что ответственным за решение об установке памятника «до мнения жителей нет никакого дела».