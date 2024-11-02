В городе Находка Приморского края открыли памятник Иосифу Сталину, сообщили RTVI в пресс-службе КПРФ. Монумент установили около регионального отделения партии.

Установку бюста приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в которой Сталин сыграл «выдающуюся роль», пояснил заместитель главы КПРФ Геннадия Зюганова Юрий Афонин.

По его утверждению, после разрушения СССР многие «пытались очернить» имя Сталина, но жизнь показывает его «историческую правоту» и «подтверждает, что фашизм может быть побежден только социализмом».

«Сейчас мы снова защищаем мир от безумия, которое, казалось, никогда не должно было возродиться. И снова одержим Победу! <…> Надеюсь, что скоро памятники великому вождю советского народа начнут устанавливать по всей стране», — добавил Афонин.

В пресс-службе КПРФ отметили, что на открытии памятника присутствовали ветераны, герои боевых действий на Украине и почетные жители находки. ГТРК «Владивосток» уточняет, что на мероприятие пришли десятки человек, в основном — пенсионеры.

Фигура Сталина вызывает ожесточенные споры. С его именем связана не только победа СССР в Великой Отечественной войне, но и массовые расстрелы и репрессии, пик которых пришелся на 1937-1938 годы («Большой террор»), а также культ личности, развенчанный после смерти Сталина на ХХ съезде КПСС в 1956 году.

Посвященные Сталину монументы появляются и в других российских городах. Так, в декабре 2023 года алтайское отделение партии «Коммунисты России» открыло в Барнауле «Сталин-центр». Основным экспонатом экспозиции стал бюст Сталина 1930-х годов.

Депутат заксобрания региона Сергей Матасов называл этот проект «площадкой для сохранения <…> памяти о том, кто такой Сталин, что он живет в каждом из нас». Матасов утверждал, что в «Сталин-центре» будут проходить встречи с иностранными студентами, в том числе китайскими.

В сентябре 2024 года профиль Сталина вернули на фасад здания Волгоградского медицинского университета. В октябре губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что памятник Сталину установят на территории дома-музея, где он жил в ссылке в 1911-1912 годах.

Филимонов объяснял, что власти решили установить такой монумент из-за запросов общественности. По словам губернатора, несмотря на «неоднозначную интерпретацию роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

«Наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа», — заключил Филимонов.

В августе 2023 года восьмиметровый памятник Сталину был открыт в Великих Луках на территории завода «Микрон». В церемонии открытия памятника участвовали священники, один из которых освятил монумент. В Великолукской епархии тогда заявили, что это произошло «без благословения и согласования с Епархиальным управлением».