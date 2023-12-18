Алтайское отделение партии «Коммунисты России» открыло в Барнауле «Сталин-центр». Глава отделения и депутат заксобрания региона Сергей Матасов назвал проект «культурно-историческим», а его цель заключается в сохранении «истории и памяти».

Основным экспонатом «Сталин-центра» стал бюст Сталина 1930-х годов, который, как отмечает Матасов, создатели проекта «достали из-под земли и восстановили». Вокруг него, по словам руководителя алтайского отделения «Коммунистов России», «будет строиться остальная экспозиция».





Также в экспозиции центра есть бюсты и портреты Владимира Ленина, Карла Маркса, Мао Цзэдуна. Также в помещении центра висят флаги СССР и Кубы.

«Вообще “Сталин-центр” — <…> это площадка для сохранения нашей истории, сохранения памяти. Памяти о приезде Сталина на Алтай, памяти о сталинской политике, памяти о том, кто такой Сталин, что он живет в каждом из нас. Сталинская экономика, сталинская политика, сталинская культура дала толчок всему миру вперед. Такой резкий, качественный скачок», — считает Матасов.

По словам депутата, одна из задач «Сталин-центра» — встреча с иностранными студентами, в частности, китайскими. В планах создателей площадки открыть экспозицию, посвященную советско-китайской дружбе, отметил Матасов.

Среди прочего, после открытия «Сталин-центра» коммунисты обвинили в клевете «иноагентов, врагов Сталина, врагов России, сторонников [первого президента России Бориса] Ельцина и [оппозиционера Алексея] Навального». Представители партии утверждают, что эти люди пишут ложную информацию «в некоторых пабликах». О чем именно идет речь, «Коммунисты России» не уточнили, однако заявили, что «разберутся с ними по-сталински».

В июле строительство еще одного «Сталин-центра» началось в городе Бор Нижегородской области. Инициаторы проекта заявили, что в музее будут представлены вещи, документы, свидетельства и скульптуры, которые связаны с идеями и деятельностью Сталина.

Руководитель борского отделения КПРФ Алексей Зоров в разговоре с «Советской Россией» говорил, что изначально строительство «Сталин-центра» в Боре оценивалось в 20 млн руб., но «неожиданно резко повысились цены на стройматериалы, заготовленных средств оказалось мало, строительство пришлось отложить». Музей будет построен на частной территории, принадлежащей Зорову. Там уже стоит памятник Сталину.