Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о готовности сдать анализы на фоне «мерзких слухов» о якобы употреблении им наркотиков. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Филимонов опубликовал фрагмент выступления своего отца, заслуженного тренера России Юрия Филимонова, который назвал «страшным оскорблением» слухи об употреблении его сыном наркотиков.

«Если бы я узнал, какая тварь придумала про губернатора и наркотики, я бы этой сволочи сам разбил рожу. Эта тварь должна покаяться перед Богом», — заявил Филимонов-старший.

Он добавил, что распространители этой информации пользуются «мерзкими, подлыми, низменными животными приемами», и пожелал им «гореть в аду, если раньше никто не накажет».

Губернатор Вологодской области заявил, что связанные с ним «мерзкие слухи про “наркоту”» пытаются распространять больше года. Он подчеркнул, что источник «этих грязных фейков» ему «абсолютно понятен» и «не заслуживает никакого уважения и внимания».

«Меня точно не удивить классикой информационной войны (читал об этом лекции в университете и писал книги). Но вредят маме и отцу, а за это будет спрос. Строгий и неизбежный», — написал глава региона.

Он добавил, что готов «по-мальчугански на спор <…> когда угодно сдать анализы». Филимонов добавил, что «не свернет и не сдаст назад» и продолжит «развивать регион, <…> опираясь на реальную поддержку подавляющего большинства вологжан». Он также упомянул петиции, «заряженные ботами либо подписанные введенными в заблуждение череповчанами», назвав их «цирком-шапито».

В конце февраля на сайте Change.org появилась адресованная президенту России Владимиру Путину петиция с просьбой досрочно прекратить полномочия Филимонова «в связи с неэффективным управлением, несправедливостью и тиранией».

В обращении говорится, что губернатор «хамил жителям области на различных встречах» и «неадекватно вел себя на публичных выступлениях». Также утверждается, что из-за введенных Филимоновым ограничений на продажу алкоголя из Вологодской области ушла «одна из самых крупных» продуктовых сетей.

Автор петиции добавил, что с приходом Филимонова свои посты оставили мэр Череповца Вадим Германов и глава города Маргарита Гусева, что якобы «негативно сказалось на жизни граждан нашего региона». На момент написания материала петиция собрала более 30 тыс. подписей. Филимонов вскоре после ее появления записал аудиообращение, в котором призвал «бесноватых провокаторов во главе с их спонсором <…> не совать пальцы в розетку, не лгать и не обманывать людей с целью безуспешного сеяния смуты».

«Хватит галлюцинировать. Займитесь делом в интересах людей и развития нашей родной Вологодской области. Ну а работа по наведению порядка будет, безусловно, продолжена», — сказал глава региона.

В феврале «Ведомости» писали, что группа из 120 «сторонников “Единой России”» пожаловалась Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву на заявления и действия Филимонова, которые вызывают «все больше недоумения». В качестве примеров авторы письма указали «публичное восхваление» Иосифа Сталина, «нападки на представителей бизнеса, которые вынуждены уходить из области» и высказывания Филимонова «в националистическом духе».

Сухой закон и конфликт с «Северсталью»: чем известен Филимонов

Георгий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года после отставки прежнего главы региона Олега Кувшинникова. В сентябре 2024-го он победил на выборах, набрав 62,3% голосов.

При Филимонове в Вологодской области ввели ограничение на продажу алкоголя: в будни его можно купить в магазинах только с 12 до 14 часов, в выходные и праздники — в обычном режиме. При этом продажа спиртного запрещена в Татьянин день, День России, День семьи, любви и верности, День народного единства и некоторые другие праздники.

Филимонов выступает за полный запрет абортов в регионе. В конце февраля он пообещал выплачивать компенсации частным клиникам, отказавшимся от лицензии на искусственное прерывание беременности. Губернатор также объявил о введении «акушерского» и ЭКО-туризма в области. Женщинам, которые приедут рожать в регион, смогут получить 50 тыс. рублей за ребенка, а процедура ЭКО будет проводиться за счет средств вологодского бюджета.

Филимонов критиковал компанию «Северсталь» и ее владельца Алексея Мордашова из-за экологической обстановки в Череповце, где находится металлургический комбинат, а также с недостаточным, на его взгляд, вкладом «Северстали» в развитие Вологодской области. С приходом Филимонова выходцы из «Северстали» во власти лишились своих постов.

В ноябре Филимонов вызвал на «татами, ковер или ринг» неназванного оппонента, который распространяет про губернатора «заказные сплетни». Глава региона назвал этого человека «представителем части индустриального микросоциума с транснациональным “отливом”». СМИ предположили, что речь идет о Мордашове.

«Раз уж Вам лично, месье, не хватает интеллектуальных способностей для честного и открытого диалога, то, может быть, предложить спортивное состязание? <…> Заодно проверим, кто ведет здоровый образ жизни, а кто поглощает запрещенные вещества», — написал Филимонов.

Сам Мордашов заявил, что у него нет конфликта с губернатором, но предположил, что у политика он, «наверное, есть». Попытку вызвать на поединок «самого крупного инвестора в регионе» Мордашов назвал «забавной». «Я считаю, что у меня с ним конфликта нет и не может быть. Мы часть общего целого, и мы партнеры по достижению общих целей — по развитию региона и повышению качества жизни», — заключил бизнесмен.