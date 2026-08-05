Вторая ступень ракеты Falcon 9, запущенной полтора года назад компанией SpaceX Илона Маска, упала на поверхность Луны. По расчетам, падение состоялось около 9:35 мск 5 августа. За возможной вспышкой следили астрономы в Северной и Южной Америке. Американский астроном Джоэл Грин рассказал RTVI, кто и что участвует в наблюдении редкого события.

О том, что в начале августа на Луну упадет вторая отработавшая ступень ракеты Falcon 9, стало известно в мае. Более поздние расчеты показали, что обломок упадет в районе кратера Эйнштейна на скорости порядка 2,43 километра в секунду.

Эта ступень — часть запущенной 15 января 2025 года ракеты, которая отправила к Луне два аппарата — Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience японской ispace.

Точная масса упавшей ступени неизвестна, с учетом полностью выработанного топлива она составляет порядка 4 тонн. Ее длина составляет 12 метров, диаметр — 4 метра. С учетом этих параметров энергия удара оценивалась в 11,8 гигаджоулей, что эквивалентно взрыву трех тонн тротила.

«Этот объект значительно более массивный, чем большинство естественных лунных импакторов, но он и движется более медленно», — сообщалось в одном из расчетов накануне падения.

В связи с низкой скоростью объекта астрономы давали мало шансов на то, чтобы увидеть с Земли непосредственно вспышку от удара. «Наблюдение вспышки от удара будет проблематичным из-за ее расположения на дневной стороне полусферы Луны. До настоящего времени никогда не удавалось наблюдать вспышку от естественного или искусственного удара на освещенной стороне Луны», — говорилось в исследовании.

Куда больше шансов ученые давали на наблюдение облака реголита, выброшенного из образовавшегося кратера. Расчеты показали, что при ударе должен образоваться кратер диаметром до 30 метров, а масса выброшенного реголита может превысить 1000 тонн.

С учетом этой массы и низкой гравитации на Луне время наблюдения выброса, подсвеченного солнечными лучами, могло достигать десятков минут, а высота подъема облака — до 20 километров, указано в другом расчете.

Следить за столкновением планировалось и с помощью космических средств.

«Телескоп Хаббла, к сожалению, следить не сможет, поскольку Луна слишком близка. Телескоп Джеймса Вебба также не сможет, поскольку Луна слишком яркая в инфракрасном диапазоне, и поскольку телескопу пришлось бы развернуться в сторону Солнца, что для него фатально. Думаю, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) будет наблюдать, но не с очень большого угла, — рассказал Джоэл Грин из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Space Telescope Science Institute). — Если честно, я не знаю, какие еще космические телескопы будут задействованы… но надеюсь, что некоторые будут смотреть в эту точку. Но даже небольшие телескопы, скорее всего, увидят что-то интересное, если смогут вести наблюдения».

Наблюдение за падением ступени даст возможность ученым исследовать состав верхних слоев реголита Луны и уточнить расчеты своих моделей для будущих аналогичных событий.